IGJ en Marktplaats pakken samen illegale medicijnhandel aan

De samenwerking die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Marktplaats anderhalf jaar geleden zijn aangegaan om het aanbod van (receptplichtige) medicijnen op Marktplaats terug te dringen, is een succes. In de eerste helft van 2024 verwijderde Marktplaats per maand 85 advertenties waarin medicijnen worden aangeboden, terwijl dat er in 2023 nog 60 waren. Ruim 40 procent meer dus.

Dit is te danken aan nieuwe technische maatregelen die zijn ontwikkeld en de korte lijnen tussen Marktplaats en IGJ. Hierdoor kan sneller en effectiever worden gereageerd en geanticipeerd op trends rondom medicijnen. Deze maand hebben beide partijen dan ook besloten de samenwerking te verlengen.

Illegale handel

De Geneesmiddelenwet verbiedt het om geneesmiddelen waarvoor een recept nodig is aan te bieden. Reden is dat consumenten zelf niet kunnen nagaan of de aangeboden geneesmiddelen wel veilig zijn en of de werkzame stof ook daadwerkelijk in het medicijn zit.

Maar ook het doorverkopen van eigen medicijnen die via een apotheek zijn verkregen, is niet toegestaan. Deze medicijnen kunnen over de datum zijn of niet op de juiste manier zijn bewaard. En dat kan voor problemen zorgen.

Toezicht

De instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op de handel in (illegale) geneesmiddelen in Nederland, is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hiertoe werkt IGJ niet alleen samen met politie, douane en NVWA, maar ook met hostingbedrijven en internetplatforms, waaronder sinds 2022 met Marktplaats.

Aanleiding voor die samenwerking was het toenemende aantal advertenties op Marktplaats voor medicijnen. IGJ en Marktplaats ontwikkelen nu samen methodes om medicijnadvertenties steeds beter te kunnen herkennen uit het gehele aanbod. IGJ meldt advertenties die zij ziet bij Marktplaats, die de advertenties vervolgens meteen verwijdert. De aanbieder krijgt vervolgens een bericht van Marktplaats dat de advertentie op advies van de IGJ is verwijderd, met daarbij informatie over de regelgeving.

Expertise beter benut

Volgens Henk de Groot, hoofdinspecteur bij IGJ, speelt de samenwerking met Marktplaats een belangrijke rol bij het terugdringen van verboden handel in geneesmiddelen: “Onze expertise wordt beter benut en samen kunnen we sneller optreden. Maar het allerbelangrijkste blijft dat consumenten zich niet laten verleiden om op deze manier geneesmiddelen te kopen en te gebruiken: je speelt met je gezondheid. Dus: ga bij gezondheidsklachten naar je huisarts en haal medicijnen bij je apotheker!”

Ook Florence Schmit, General Manager van Marktplaats, is enthousiast over de samenwerking: “Samenwerken met experts en toezichthouders zoals IGJ is voor ons enorm belangrijk om onze gebruikers veilig en vertrouwd te laten handelen. Wij willen onze bezoekers de kans bieden alles wat legaal verhandeld mag worden op een prettige, veilige en verantwoorde manier te kopen of verkopen via ons platform. De expertise en kennisdeling vanuit toezichthouders zoals de IGJ speelt hierin een zeer waardevolle rol en wij zijn blij deze succesvolle samenwerking te verlengen.”

Russisch roulette

Volgens een onderzoek van de consumentenbond is het online bestellen van medicatie zonder recept levensgevaarlijk. Uit dat onderzoek bleek dat het zeer eenvoudig is om zonder controle van een arts zware medicatie zoals antibiotica online te kopen. Een gevaarlijke ontwikkeling, want bij het bestellen van receptmedicijnen zonder tussenkomst van een arts is de kwaliteit namelijk niet gegarandeerd.

De Consumentenbond riep minister Bruno Bruins van Medische Zorg & Sport op actiever te waarschuwen voor de gevaren van zelf bestellen van zware medicijnen. Klein Nulent stelt zelfs dat mensen Russisch roulette spelen met hun eigen gezondheid.