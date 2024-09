Implanteerbare cardioverter defibrillator in HagaZiekenhuis

Het Hartcentrum van het HagaZiekenhuis gebruikt voortaan de naar eigen zeggen 'baanbrekende' nieuwe implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD). Een ICD regelt het hartritme van patiënten met een levensbedreigende hartritmestoornis. Deze nieuwste generatie ICD, genaamd EV ICD, is volgens het ziekenhuis een enorme verbetering ten opzichte van bestaande modellen. Zo heeft het apparaat een langere levensduur, verbeterde functies en is het cosmetisch aantrekkelijker.

“Met de introductie van de EV ICD lopen we voorop in de regio. Een belangrijk voordeel van de EV ICD is dat er geen elektrodes in de bloedbaan liggen. Hoewel dit concept al werd toegepast bij het model S-ICD, biedt de EV ICD dus extra voordelen”, vertelt Hemanth Ramanna, cardioloog-elektrofysioloog in het HagaZiekenhuis.

Grotere patiënttevredenheid

Omdat de batterij van de EV ICD gaat veel langer meegaat hoeft dat minder vaak te worden vervangen. Daarmee is het patiëntvriendelijker in gebruik. Ook vertelt Ramanna dat het apparaatje kleiner in omvang is.



Bovenal is volgens Ramanna de effectiviteit van de behandeling met de EV ICD groter omdat er verbeterde functies zijn die hartritmestoornissen kunnen beëindigen. Omdat de EV ICD is uitgerust met geavanceerde technologie en er extra expertise van de cardioloog nodig is, mag deze ICD alleen in hartcentra worden geïmplanteerd.

Hartcentrum lokaal expertisecentrum

Het HagaZiekenhuis Hartcentrum bestaat op de kop af 20 jaar en is hét regionale expertisecentrum voor hartzorg. Het team van het Hartcentrum behandelt niet alleen patiënten, maar doet ook wetenschappelijk onderzoek en opleidingen. Het centrum heeft twee specialismen: cardiologie en cardiochirurgie.



Het HagaZiekenhuis is het eerste ziekenhuis in de Benelux met een MRI-Ablatiecentrum. Sinds 2020 behandelen ze er patiënten met hartritmestoornissen. Onder het specialisme cardiochirurgie vallen behandelingen zoals (minimale invasieve) bypass-, hartklep-, aorta- en hartritmechirurgie.

Hartkatheterisatiekamer

In maart van dit jaar heeft het HagaZiekenhuis een vernieuwde hartkatheterisatiekamer geopend. Hartpatiënten kunnen daar worden geholpen met behulp van de nieuwste technieken. Daarvoor is een nieuw systeem van Siemens geïnstalleerd dat onder meer zorgt voor een flinke verbetering van de beeldkwaliteit tijdens onderzoeken en ingrepen. In een hartkatheterisatiekamer worden onder meer ablaties van hartritmestoornissen, implantaties van ICD’s, pacemakers en ritmerecorders en dotterbehandelingen uitgevoerd.



Daarnaast vinden er onderzoeken plaats. Voor deze onderzoeken en behandelingen wordt röntgenstraling gebruikt. Met het Siemens-systeem kan in de vernieuwde hartkatheterisatiekamer de dosis van die straling aanzienlijk beperkt worden. Dat zorgt voor een hogere veiligheid voor zowel de patiënten als de behandelaars.