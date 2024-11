Katheter dankzij innovatieve techniek veiliger inbrengen

Voor de behandeling van vaatziekten zoals hartaandoeningen en slagadervernauwing worden jaarlijks meer dan tweehonderd katheters gebruikt. Toch is dat gebruik niet zonder risico. Zo kan de wrijving tussen de katheter en de vaatwand complicaties veroorzaken. Onderzoeker Mostafa Atalla heeft met zijn team van de TU Delft hiervoor een oplossing bedacht. Met één druk op de knop kan de wrijving van de katheter worden aangepast, van maximale grip naar volledige gladheid.

Deze innovatie belooft niet alleen veiligere, maar ook efficiëntere endovasculaire procedures mogelijk te maken. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift IEEE.

Ultrasone trillingen

De wrijving tussen de katheter en de vaatwand worden nauwkeurig gereguleerd via ultrasone trillingen. Door de trillingen wordt de dunne vloeistoflaat onder druk gezet waardoor de wrijving dynamisch kan worden aangepast. Dat betekent een lage wrijving voor soepele navigatie door bloedvaten en een hogere wrijving voor optimale stabiliteit tijdens een procedure. Tests tonen aan dat deze techniek de wrijving op harde oppervlakken met gemiddeld zestig procent vermindert en op zachte oppervlakken met elf procent vermindert.

Bij experimenten op dierlijk aortaweefsel heeft het prototype zijn potentieel al bewezen. De verwachting is dat deze innovatie kan niet alleen bij vaatbehandelingen kan worden ingezet, maar mogelijk ook bij andere medische procedures. Voorbeelden daarvan zijn interventies in de darmen. De onderzoekers zijn nu bezig de technologie verder te ontwikkelen en te testen voor bredere toepassingen. Overigens is het mogelijk voor geïnteresseerden om een demonstratie van het systeem bij te wonen of om in contact te komen met een van de onderzoekers. Hiervoor kunt u zich per mail melden bij de voorlichting van TU Delft Health.

De katheter innovatie belooft niet alleen veiligere, maar ook efficiëntere endovasculaire procedures mogelijk te maken. (Afbeelding: TU Delft)

RIFLE-technologie

Vorig jaar hebben onderzoekers nog een techniek ontworpen die het mogelijk moet maken om bloedvaten en orgaanstructuren in een laboratorium te ontwikkelen. Het betreft de zogenoemde RIFLE (Rotational Internal Flow Layer Engineering) technologie waarmee ultradunne lagen menselijke cellen in buisachtige structuren kunnen worden gemaakt. Cruciaal daarbij is dat lagen kunnen worden gecreëerd met een dikte van slechts één cel.

De technologie is ontwikkeld door wetenschappers van de Universiteit van Edinburgh. Wetenschappers konden het werkingsprincipe van de technologie aantonen door cellen te produceren in superdunne laagjes, die overeenkomen met die van een menselijk bloedvat. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het tijdschrift Biofabrication.