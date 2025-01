Kindvriendelijke VR-games voor het behandelen van lui oog

Vedea Healthware heeft een kindvriendelijke en effectieve manier ontwikkeld om een ‘lui oog’ (amblyopie) te behandelen met een speciaal ontwikkelde game via Virtual Reality (VR). De standaardbehandeling voor een lui oog is het urenlang per dag afplakken van het goede oog zodat het luie oog aan het werk wordt gezet. De traditionele methode veroorzaakt stress en ongemak voor kinderen (en hun ouders) en dat leidt vaak tot slechte therapietrouw. Bovendien helpt het afplakken niet bij het ontwikkelen van binoculair zicht.

"Het ene moment leef je als vierjarige je leventje zonder dat je doorhebt dat er iets mis is en een paar weken later loop je rond met een oogpleister op je goede oog zodat je geen snars meer ziet", vertelt oprichter Daniel Jansen van Vedea Healthware. Volgens officiële ramingen heeft ongeveer 3 procent tot 5 procent van de kinderen last van amblyopie. Jansen legt uit dat een lui oog primair een neurologisch probleem is omdat de kern van de aandoening ligt in de verwerking van visuele informatie door de hersenen en niet in de structuur van het oog zelf.

Games voor lui oog

Samen met twee partners richtte Jansen Vedea Healthware op om een kindvriendelijke methode te ontwikkelen die effectiever, maar vooral ook leuker en minder belastend is voor het kind. Met speciaal ontwikkelde VR-spelletjes ziet het kind met het ene oog net iets anders dan het andere, maar in de hersenen geeft dat een totaalbeeld. "Het luie oog wordt gestimuleerd om mee te doen, want anders kun je de games niet spelen", legt Jansen uit.

Om de wetenschappelijke validiteit en klinische effectiviteit van Vedea’s methode te waarborgen werkte de startup samen met wetenschappers, medisch specialisten en gerenommeerde instellingen zoals het Oogziekenhuis Rotterdam en het Rotterdams Oogheelkundig Instituut. Inmiddels is de nieuwe methode getest in een eerste klinische studie, in het Oogziekenhuis Rotterdam. Aan een vervolgtrial doen het ETZ en JBZ mee. Het blijkt dat de nieuwe methode minstens zo goed presteert als afplakken, maar dan in veel minder tijd en op een manier die kinderen daadwerkelijk leuk vinden. Op het jaarlijkse congres van Nederlandse oogartsen in Maastricht worden de eerste resultaten gedeeld.

Opschalen

Tijdens het ontwerp van de methode is ook nagedacht over de mogelijkheid om de methode op te schalen. Door gebruik te maken van off-the-shelf hardware, een goedkope VR-bril met een mobiele telefoon die iedereen al in huis heeft, kunnen kinderen worden geholpen tegen minimale opstartkosten. Deze aanpak maakt de oplossing niet alleen effectief en toegankelijk, maar ook eenvoudig om op te schalen.

"Het is onze ambitie om tienduizenden zo niet honderdduizenden kinderen te helpen. Om te beginnen in Europa, maar we willen natuurlijk snel doorgroeien zodat op korte termijn onze behandeling wereldwijd beschikbaar zal zijn", aldus medeoprichter Joel Wijngaarde. Om kinderen te helpen tijdens zorgtrajecten wordt vaker VR ingezet. Onderzoekers van King’s College London (KCL) hebben vorig jaar een nieuwe oogtrackingtechnologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om jonge kinderen af te leiden met interactieve virtual reality (VR)-content tijdens een MRI-scan.