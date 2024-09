Kort zorgnieuws: nieuwe rol Conny Helder, AI tegen regeldruk

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws een nieuwe rol voor voormalig minister van Langdurige Zorg & Sport Conny Helder; een enquête moet in beeld brengen hoe AI kan helpen regeldruk tegen te gaan; risicocommunicatie wordt voortaan digitaal verstuurd; een themapagina EHDS is live op het platform Digitale uitwisseling in de zorg.

Conny Helder voorzitter RvT RegMed XB

Voormalig zorgminister Conny Helder is sinds 1 september 2024 voorzitter van de Raad van Toezicht van RegMed XB. Helder volgt interim-voorzitter Jopie Nooren op, die dit jaar haar tweede termijn afrondt. Helder stelt zich in te zetten voor een integrale benadering van de gezondheidszorg en te streven naar toegankelijke, passende en kwalitatief hoogwaardige zorg die nu en in de toekomst betaalbaar blijft. Dit maakt haar volgens RegMed XB bij uitstek geschikt om bij te dragen aan het realiseren van de ambitie van de onderneming: het ontwikkelen van betaalbare regeneratieve geneeskundeoplossingen voor patiënten met chronische ziekten. Helder brengt ruime ervaring mee vanuit haar leiderschapsrollen, waaronder haar ministerschap, als voorzitter van de Raad van Bestuur bij Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE) en eenzelfde rol bij ouderenzorgaanbieder tanteLouise.

Aanpak regeldruk met AI

Uit onderzoek blijkt dat zorgmedewerkers tot 40 procent van hun tijd kwijt zijn aan het invullen van formulieren en checklists, soms meerdere keren met dezelfde gegevens. Dit zorgt volgens kennisinstituut Vilans voor frustratie en minder werkplezier. Het nieuwe kabinet wil dit probleem oplossen en kijkt onder andere naar technologie. AI-systemen kunnen hierbij helpen. Nictiz wil meer leren over welke proefprojecten lopen en zo van elkaar leren. De organisatie heeft samen met met Academy Het Dorp, ActiZ, GGZ Nederland, Health-RI, InEen, NL-AIC, Vilans, VGN, V&VN en Zorgthuisnl.een uitvraag gemaakt om goede voorbeelden ophalen, knelpunten inventariseren en oplossingen voor deze knelpunten delen. De oproep om deze uitvraag in te vullen, is gericht op iedereen die zich met AI bezighoudt: als zorgprofessional, ondernemer, adviseur etc.

DHPC's en recall-brieven voortaan digitaal

Het beleid voor het versturen van Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) en recall-brieven wijzigt per 1 oktober 2024. Op dit moment versturen handelsvergunninghouders deze risicocommunicatie per post. Vanaf oktober gaat de verzending per e-mail. Met een DHPC stelt een handelsvergunninghouder zorgverleners op de hoogte van nieuwe, belangrijke informatie over een geneesmiddel. Een recall-brief informeert apothekers over een terugroepactie voor een geneesmiddel. Voor verzending wordt de inhoud, doelgroepen en wijze van verspreiding met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en/of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) afgestemd. De beleidswijziging moet ervoor zorgen dat belangrijke risicocommunicatie sneller ontvangen wordt, te beginnen met de DHPC en de recall-brief. Het digitaal ontvangen van deze risicocommunicatie was al langer een grote wens van veel zorgverleners.

EHDS-pagina live op 'Digitale uitwisseling in de zorg'

De nieuwe themapagina 'European Health Data Space (EHDS)' op het Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg is live. Betere zorg voor de inwoners van Europa door databeschikbaarheid: dat is het doel van de EHDS. Maar wat betekent dit voor burgers, zorgverleners, zorgaanbieders, leveranciers, ontwikkelaars van zorginformatiesystemen en onderzoekers in Nederland? Met de nieuwe themapagina worden geïnteresseerden geïnformeerd over de laatste stand van zaken op EHDS-gebied. Ook is het mogelijk om het gesprek aan te gaan, vragen te stellen en ervaringen te delen.