Low-level lasertherapie meest effectieve behandeling bij tinnitus

Onderzoekers van het Braziliaanse onderzoekscentrum Centro de Pesquisa de Óptica e Fotônica (CEPOF) hebben ontdekt dat low-level lasertherapie de meest effectieve behandeling is voor tinnitus. In hun onderzoek vergeleken ze diverse bestaande behandelingen. De resultaten zijn gepubliceerd in het Journal of Personalized Medicine.

Wereldwijd hebben zo’n 750 miljoen mensen last van tinnitus: geluid dat voor de persoon hoorbaar is zonder dat dit werkelijk aanwezig is. Het kan in één of beide oren voorkomen en de geluiden kunnen vele vormen aannemen, maar meestal worden ze omschreven als oorsuizen. De symptomen en ervaring van tinnitus kunnen aanzienlijk variëren van persoon tot persoon en kunnen per individu veranderen.



Tinnitus kan de algehele levenskwaliteit van een persoon beïnvloeden, bijvoorbeeld door de slaap, concentratie of het vermogen om duidelijk te horen te verstoren. Een eerste stap in de richting van een beter begrip van tinnitus is om meer te weten te komen over wie er last van heeft, hoe de ervaring in de loop van de tijd verschilt tussen mensen en binnen een individu, de mogelijke oorzaken en de methoden om tinnitus te beheersen en de waargenomen effectiviteit ervan.

Geen consensus

Dr. Vitor Hugo Panhóca, een van de onderzoekers van het CEPOF, benadrukt dat er behoefte is aan een effectieve behandeling voor tinnitus: “Tinnitus komt bijzonder veel voor en wordt op allerlei verschillende manieren behandeld, variërend van het uitspuiten van de oren tot een behandeling met een lokaal verdovingsmiddel, antidepressiva, antihistaminica, antipsychotica of kalmeringsmiddelen. De resultaten van al deze behandelingen lopen sterk uiteen.” Dit gebrek aan consensus onderstreept het belang van het vinden van geschikte behandelopties.



Daarom onderzochten Dr. Panhóca en zijn team allerlei verschillende alternatieve en complementaire behandelingen voor tinnitus bij meer dan 100 proefpersonen. De onderzochte behandelingen zijn laseracupunctuur, flunarizinedihydrochloride, ginkgo biloba en low-level laserstimulatie van de inwendige gehoorgang (transmeatale stimulatie). Alle behandelingen werden zowel afzonderlijk als in combinatie met verschillende aanvullende behandelingen getest.

Beste resultaten

Bij het analyseren van de onderzoeksdata ontdekten de onderzoekers dat de beste resultaten werden behaald met alleen laseracupunctuur of alleen low-level laserstimulatie. Bij de laatstgenoemde behandeling was het resultaat zelfs nog beter als de behandelduur werd verlengd van 6 minuten naar 15 minuten. Ook de combinatie van lasertherapie en vacuümtherapie of ginkgo biloba, en afzonderlijke behandeling met flunarizinedihydrochloride bleken een langdurig therapeutisch effect te hebben.



Volgens Dr. Panhóca zijn deze gunstige effecten vooral toe te schrijven aan een ontstekingsremmende werking en ontspanning. “We vermoeden dat low-level lasertherapie een aantal onderliggende oorzaken van tinnitus aanpakt en daarom zo effectief is.”

Behandelprotocollen standaardiseren

Hoewel er nog meer onderzoek moet worden gedaan naar de werkzaamheid en veiligheid van lasertherapie op lange termijn, vormen deze bevindingen een belangrijke stap in de mogelijke standaardisering van de behandelprotocollen voor tinnitus. En dat is een veelbelovende ontwikkeling voor zorgverleners die tinnituspatiënten behandelen. Het huidige gebrek aan consensus in de literatuur over het optimale aantal behandelsessies en de behandelintensiteit maken het lastig om consistente zorg te verlenen.

Nederlands tinnitusonderzoek

Ook in Nederland wordt veel onderzoek gedaan naar tinnitus en de behandeling ervan. Zo worden bij Adelante al geruime tijd veelbelovende resultaten behaald met een behandeling die samen met de Universiteit van Maastricht ontwikkeld is. Het Maastricht UMC+ heeft in 2023 ook een veelbelovende behandeling, waarbij gebruik gemaakt wordt van hersenstimulatie, getest.