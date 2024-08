MedMij-label Erasmus MC, digitale gegevensuitwisseling en meer

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de 20e PGO die het MedMij-label ontvangen heeft, de factsheet ‘Starten met digitale gegevensuitwisseling’ voor geboortezorg organisaties en de accreditatie van uren die met een digicoach gewerkt wordt bij Regio Organisatie Huisartsen Almere.

MedMij-label Erasmus MC

De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Digizorg van het Erasmus MC heeft onlangs als 20e PGO in Nederland het MedMij-label ontvangen. In deze PGO kunnen patiënten van het ziekenhuis die daar sinds 2022 een dossier hebben hun medische gegevens in de Digizorg-app ophalen.

Deze patiënten kunnen naast hun gegevens bij Erasmus MC ook medische gegevens bij huisartsen, andere ziekenhuizen, aanbieders van langdurige zorg en GGZ-aanbieders in één overzicht verzamelen en ophalen. Door patiënten te faciliteren bij het verzamelen van gegevens van al hun zorgaanbieders hoopt het Erasmus MC dat patiënten meer regie ervaren en zich beter kunnen voorbereiden op hun behandeling.

Factsheet digitale gegevensuitwisseling

Geboortezorg organisaties die willen starten met digitale gegevensuitwisseling kunnen ter voorbereiding gebruikmaken van de factsheet ‘Starten met digitale gegevensuitwisseling’. Deze is samengesteld door projectleiders (zorg). In de factsheet is op een rij gezet hoe digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg groeit van klein beginnen naar volledig uitwisselen en wat organisaties al kunnen doen om dit voor te bereiden.

Zo wordt onder andere een overzicht gegeven van verschillende e-learnings die beschikbaar zijn over veilige digitale gegevensuitwisseling, het werken met een viewer en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De factsheet is te vinden op het Inspiratieplein (pdf). Dit is een speciale plek voor projectleiders met allerlei handige informatie, praktijkvoorbeelden, tips en overige materialen die kunnen helpen bij de implementatie van digitale gegevensuitwisseling.

Accreditatie uren met digicoach

Regio Organisatie Huisartsen Almere (ReHA) is er in geslaagd zorgmedewerkers in staat te stellen hun uren die ze bezig zijn met een digicoach te accrediteren. “Elke medewerker die een gesprek heeft met een digicoach waarin gericht gewerkt wordt aan leervragen krijgt accreditatiepunten voor minimaal 3 uur digicoaching vanaf nu! Wij hebben een afdeling WDH die dit voor ons regelt en aanvraagt”, aldus projectmedewerker en digicoach Brenda Leijting.

Voor deze aanvraag en de aanvraag via formulieren van de verenigingen zijn door ReHA een aantal ingevulde documenten aangeleverd die door WDH opgesteld waren:

Een voorbeeld van het persoonlijk ontwikkelplan

Het digicoaching programma in een PowerPointpresentatie met onze aanpak en resultaten tot nu toe

Een voorbeeld van een zelfscan

Een voorbeeld van de eindscan en

Alle onderdelen waarop gecoacht wordt, met de maatstaf die als leidraad gebruikt wordt

