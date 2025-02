Meer vrijheid door technologie van gezichtsherkenning

In de locatie De Martinushof van Sensire start deze week een proefproject met technologie voor gezichtsherkenning. De al bestaande dwaaldetectie die binnen Sensire wordt gebruikt, wordt verder geoptimaliseerd met de technologie van 20face. Bij de voor- en zijdeur van De Martinushof wordt een aantal sensoren geïnstalleerd. Deze sensoren zorgen voor zowel dwaalpreventie als dwaaldetectie van bewoners waarvoor vrijheidsbeperkende maatregelen gelden. De proef is een samenwerking tussen Avics, 20face en Sensire.

De technologie met gezichtsherkenning moet bijdragen aan een groter gevoel van vrijheid voor de bewoners van locatie De Martinushof. Sensire zet al op meerdere locaties het dwaaldetectiesysteem in van Avics. Dit systeem maakt gebruik van polsbandjes om te signaleren of een deur kan worden geopend of gesloten moet blijven. Met dat systeem kunnen onrustig bewegingen in bed worden gesignaleerd of als iemand rechtop zit in bed. Ook wordt geregistreerd of de kamer wordt verlaten en kan gezien worden als iemand ongebruikelijk lang op de badkamer vertoeft. Een zorgprofessional kan bijvoorbeeld direct op beeld zien dat een valgevaarlijke bewoner het bed verlaat en door direct te handelen hopelijk een val voorkomen.

Welkome aanvulling

Voor veel bewoners is deze technologie een welkome aanvulling, maar in sommige gevallen wordt het dragen van een polsbandje als hinderlijk ervaren. “Wij geloven dat als we de uitdagingen in de zorg willen oplossen, we anders moeten denken en meer moeten samenwerken" aldus operationeel directeur bij Avics, Alan Zenderink. Centraal hierbij staat het samenwerken voor meer leefgeluk en vrijheid voor de bewoners. CEO bij 20face, Dick Fens, vult aan: “Wij zijn trots op deze samenwerking en hebben grote verwachtingen dat we met onze technologie een veilige omgeving en meer tijd voor zorg kunnen creëren.”

Gezichtsvector

De technologie van gezichtsherkenning mag alleen worden ingezet met de uitdrukkelijke toestemming van de familie, wettelijke vertegenwoordiger en de zorginstelling. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat er een alternatief voorhanden is. De technologie van 20face is zo ontwikkeld dat het voldoet aan de eisen op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging. Bij registratie van een bewoner wordt een foto van de bewoner omgezet in een unieke cijferreeks, een zogenaamde gezichtsvector. Deze foto wordt vervolgens direct weer verwijderd en nooit opgeslagen.

Sensire streeft ernaar om samen met familie en mantelzorgers haar bewoners in een veilige en plezierige omgeving te laten wonen. De gezichtsherkenningstechnologie kan bewoners een groter gevoel van vrijheid geven door hen in staat te stellen zich zonder de hinder van een polsbandje vrij te bewegen. “Met deze technologie willen we onze bewoners meer ruimte geven om hun eigen leven te leiden zoals zij dat gewend zijn. Dit proefproject biedt ons de kans om innovatieve oplossingen te testen die de zorg en het welzijn van onze bewoners verder kunnen verbeteren”, zegt regisseur vastgoed & techniek bij Sensire, Jeroen Klunder.