Nieuwe versie digitale bibliotheek gezondheidsinformatiestelsel

De nieuwe versie van de Nationale Bibliotheek voor zorg en ICT-standaarden is sinds vorige week een feit. In deze digitale bibliotheek is een overzicht van actuele afspraken, standaarden en specificaties van het gezondheidsinformatiestelsel (GIS) te zien. Tijdens een bijeenkomst voor genodigden introduceerde bestuurder Leonique Niessen van stelselbeheerder Nictiz het vernieuwde platform. Zorg- en ICT-professionals, ontwikkelaars en beheerders van content en ICT-leveranciers kregen te zien hoe zij zelf afspraken en specificaties kunnen toevoegen.

Daarmee worden de kwaliteit en de volledigheid van de Nationale Bibliotheek een gezamenlijke activiteit en verantwoordelijkheid. Als stelselbeheerder beheert, bewaakt en bestuurt Nictiz de samenhang in het stelsel van standaarden. Onderdeel daarvan is de Nationale Bibliotheek gezondheidsinformatiestelsel waarin alle relevante informatie over afspraken en specificaties eenduidig vindbaar is. Nictiz brengt met de bibliotheek overzicht en samenhang en zorgt daarmee voor de borging van de kwaliteit van gezondheidsdata.

Overzicht

De eerste livegang van de Nationale Bibliotheek was in 2024. Vanaf toen is de bibliotheek verder ontwikkeld vanuit het gebruikersperspectief. Het zoeken naar informatie staat hierbij centraal en het maken van selecties en toepassen van filters is vereenvoudigd. Verder is er een releasekalender toegevoegd en zijn de lopende consultaties in het GIS te zien.

Ook is er een koppeling gemaakt naar de landelijke API-bibliotheek waar sinds augustus 2024 leveranciers Application programming interfaces (API’s) publiceren. De eerste ICT-leveranciers hebben in augustus vorig jaar API’s gepubliceerd op www.zorgapis.nl, zo liet Nictiz destijds op hun website weten. De website zorgapis moet hét platform worden waar zorgorganisaties en ontwikkelaars samenkomen om de digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens te verbeteren. De publicatie van API’s maakt deel uit van de API-strategie voor de zorg, die Nictiz sinds enkele jaren met partijen uit het veld ontwikkeld.

Stelselregie

Application programming interfaces worden door Nictiz als een soort stekkerdozen omschreven. Ze worden ingezet om IT-systemen en -toepassingen beter en eenvoudiger met elkaar te laten communiceren. API’s zorgen ervoor dat er gebruiksvriendelijker kan worden gewerkt met IT-toepassingen. Ze leiden tot meer innovatief (her)gebruik van zorggegevens en geven meer vrijheid in de keuze voor IT-leveranciers.

Het ministerie van VWS gaat als houder over het nationale systeem van zorgstandaarden. Bijvoorbeeld over welke standaarden landelijk moeten worden geadopteerd en binnen welke kaders deze standaarden effectief kunnen functioneren. Dit doen zij op advies van Nictiz, de beheerder van het stelsel van standaarden. Waar VWS toezicht houdt op de samenhang en de verplichte toepassing van de standaarden, vervult Nictiz een sleutelrol door het beheer, de monitoring en de regulering van de standaarden te verzorgen. Omdat alle generieke en specifieke standaarden in samenhang worden bezien, ontstaat interoperabiliteit in en tussen sectoren en over domeinen heen. In Nederland maar ook in internationaal verband.