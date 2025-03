Monitoring schermen ondersteunen verpleegafdelingen Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een innovatieve stap gezet in het verbeteren van de zorgprocessen door alle teamposten van de verpleegafdelingen op de 2e verdieping uit te rusten met grote touchscreen-schermen. Deze schermen bieden real-time updates over de patiënten op de afdeling, waaronder beddenoverzicht, KPI’s, zorgpaden en de werkdruk van de verpleegkundigen.

Eline Witjes, die vanuit de afdeling datawarehouse aan dit project werkt, benadrukt de voordelen: ‘Verpleegkundigen hebben nu direct toegang tot alle relevante informatie, zoals het EPD, roosters en zelfs het telefoonnummer per bed, zonder dat ze hoeven in te loggen, zoeken of bellen.’

Efficiëntere werkomgeving

Deze digitale vernieuwing is een belangrijke stap naar een efficiëntere werkomgeving voor verpleegkundigen, doordat het hen meer tijd geeft voor patiëntenzorg en vermindert de administratieve lasten. Het resultaat is een lagere werkdruk voor de regieverpleegkundigen, doordat ze minder telefoontjes ontvangen met vragen en minder wijzigingen hoeven aan te brengen in de daglijsten. De zichtbare KPI’s, isolatie-informatie en automatisch gekoppelde telefoonnummers worden door de medewerkers als grote voordelen gezien. Er wordt zelfs een hogere score verwacht voor het tijdig invullen van de KPI’s.

“De oude schermen toonden alleen het beddenoverzicht uit het systeem XCare. Nu zijn meer systemen gekoppeld, zoals XCare, het EPD en Care Assignment, zodat er ook veel meer te zien is. Ons doel is om 24/7 real-time alle relevante informatie over de patiëntenzorg én de personeelsbezetting op de afdeling op elk scherm te tonen. We verwachten dat het onnodig inloggen, zoeken of bellen veel minder wordt. De eerste geluiden zijn heel positief”, aldus Eline.

Verbetering van zorgprocessen met monitoring

Deze stap sluit aan bij bredere ontwikkelingen in de zorg, waar technologie een steeds grotere rol speelt in het verbeteren van zorgprocessen. Zo is in Noord-Holland het 'Centraal Centrum voor Thuismonitoring' opgezet, waar patiënten thuis kunnen worden gemonitord met behulp van sensoren en digitale platforms. Dit biedt de mogelijkheid om zorg op afstand te leveren en tegelijkertijd zorgprofessionals real-time toegang te geven tot de gezondheidstoestand van hun patiënten. Ook wordt er gewerkt aan integratie van monitoringstechnologie in dagelijkse zorgprocessen, wat niet alleen de zorgverlening verbetert, maar ook het werk van zorgprofessionals verlicht. In een vergelijkbare richting gaat het JBZ Monitoring- en Coachingscentrum, dat zorgprofessionals ondersteunt met digitale monitoringssystemen, waardoor een gepersonaliseerde zorgverlening op afstand mogelijk is.

De inzet van digitale hulpmiddelen in zowel het ziekenhuis als thuiszorgomgevingen is daarmee een belangrijke stap richting het hybride ziekenhuis van de toekomst. De integratie van technologie stelt zorgverleners in staat om patiëntenzorg efficiënter en effectiever te organiseren, terwijl patiënten beter en tijdiger worden geholpen. Dit is niet alleen een vooruitgang in de zorg, maar ook een kans voor een duurzamere en meer patiëntgerichte zorgverlening.

Toekomstige ontwikkelingen

Ziekenhuis Gelderse Vallei wil de schermen op de verpleegafdelingen verder uitbreiden naar andere afdelingen in het kader van hun 'hybride ziekenhuis'-transformatie. Daarnaast worden er mogelijkheden verkend om extra data te koppelen aan het systeem, zoals dieetopties voor zorgassistenten en analyseresultaten over de werkdruk van verpleegkundigen. De raad van bestuur van het ziekenhuis ziet deze digitalisering als een essentieel onderdeel van de toekomst van zorg, waarin technologie en AI een belangrijke rol zullen spelen.