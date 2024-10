Nierpatiënten door slimme planning minder vaak naar ziekenhuis

Patiënten met chronische nierschade moeten zich voor controles regelmatig bij hun arts in het ziekenhuis melden. Bij sommige afspraken blijkt achteraf dat die eigenlijk niet strikt noodzakelijk waren. Dat zorgt voor onnodig reizen en kost tijd die artsen beter aan andere patiënten hadden kunnen besteden. Onderzoekers van het TechMed Centrum van de Universiteit Twente hebben, samen met Isala Zwolle, nu een slimme manier gevonden om patiënten met chronische nierschade efficiënter in te plannen waardoor het aantal onnodige ziekenhuisbezoeken kunnen wordt verminderd.

Het slimme systeem dat nu ontwikkeld is, beoordeelt, door de controle van medische gegevens zoals recente bloedwaarden, of het wel nodig is dat een patiënt in het ziekenhuis langs moet komen voor een controleafspraak. Door het systeem kan het aantal herhaalafspraken met bijna een vijfde (18%) teruggedrongen worden. "Het is zonde als mensen naar het ziekenhuis komen terwijl dat niet nodig is. Ze blijven wel onder controle, maar hoeven zo minder vaak te reizen," vertelt Gréanne Leeftink, een van de onderzoekers.

Telefonische controle of via huisarts

Verschillende criteria van een focusgroep artsen bepalen welke patiënten hun afspraak kunnen overslaan of telefonisch geholpen worden. Patiënten blijven onder behandeling van hun arts en kunnen bij vragen altijd alsnog een afspraak maken. Voor sommige patiënten is het zelfs mogelijk eerder terug te keren naar de huisarts.

Behalve de tijd die bespaard wordt voor de patiënten, die niet meer zo vaak naar het ziekenhuis hoeven te reizen, wordt ook flink wat tijd bespaard op de poli. Zoveel zelfs dat er nu 20 procent meer patiënten behandeld kunnen worden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg.

“In de oude situatie kwam de patiënt elke drie maanden voor een controle. Toen kon je de zorg drie maanden vooruitplannen. In het nieuwe systeem moet je gericht ruimte vrijhouden om patiënten op korte termijn te kunnen zien”, vertelt promovenda Jedidja Lok-Visser.

Wiskundig algoritme

Om de teruggewonnen tijd zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten, is een wiskundig algoritme ontwikkeld. Dat bepaalt wanneer de vrijgekomen ruimte moet worden ingepland zodat het niet ten koste gaan van de toegankelijkheid van de zorgverlening, zo stelt Leetfink. “Het algoritme maakt efficiënt gebruik van de tijd van de betrokken specialisten.”

Met het slimme planningsysteem wordt ook weer aangetoond hoe technologie de zorg toegankelijker en efficiënter kan maken, zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteit van de zorg. Het terugdringen van (onnodige) ziekenhuisbezoeken is een van de bewezen oplossingen die bijdraagt aan het verminderen van de werkdruk en de toegankelijkheid van de zorg. Thuismonitoring heeft haar meerwaarde op dit gebied ook al meerdere keren bewezen. Zo zorgt het digitale thuismonitoringscentrum van het Catharina Ziekenhuis ervoor dat COPD- en hartfalen patiënten veel minder vaak voor controle naar het ziekenhuis hoeven te komen.

Uitbreiding slimme planning

Het slimme planning project is succesvol getest in het Isala ziekenhuis en kan mogelijk ook in andere chronische specialismen worden toegepast, zoals de longzorg. In vervolgonderzoek gaan de onderzoekers kijken of ze eenzelfde patiëntensysteem kunnen opzetten in regionale samenwerking met huisartsen.