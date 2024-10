Nominaties voor de ICT&health Awards 2025 geopend!

Elke dag wordt duidelijker dat de zorgsector voor enorme uitdagingen staat. Er is een dringende behoefte aan innovatie en samenwerking om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te waarborgen: voor vandaag én voor toekomstige generaties. Digitalisering, slimme technologieën en grensverleggende samenwerkingen zijn hierbij essentieel.

Daarom organiseren we de ICT&health Awards 2025 – een eerbetoon aan de organisaties en individuen die de zorgsector toekomstbestendig maken. Wie inspireert en transformeert de toekomst van de zorg? U kunt nu uw nominaties indienen voor een of meer van de vijf categorieën met een unieke focus.

Waarom de ICT&health Awards?

Met de ICT&health Awards willen we niet alleen erkenning geven, maar ook een beweging op gang brengen. In een tijd waarin de zorg steeds complexer wordt, kunnen digitale innovaties en nieuwe samenwerkingsmodellen het verschil maken. Denk aan technologieën die administratieve taken verlichten, zodat zorgprofessionals meer tijd hebben voor patiënten, of data-gedreven oplossingen die gepersonaliseerde zorg mogelijk maken. Door het zichtbaar maken van deze voorbeelden, hopen we andere zorgorganisaties te inspireren en te motiveren om de sprong naar digitalisering te wagen.

Unieke focus

Tijdens de ICT&health World Conference 2025 (IWC25) in januari worden de Awards uitgereikt in vijf categorieën, elk met een unieke focus op het verbeteren van de zorg:

Innovator van het Jaar – Voor de meest baanbrekende zorginnovatie die bestaande grenzen verlegt. Beste Samenwerking in de Zorg – Voor de samenwerking die de grootste impact maakt en laat zien dat de kracht van zorgtransformatie in gedeelde kennis en inspanning ligt. Uitmuntendheid in Patiëntgerichte Zorg – Voor initiatieven die de patiënt écht centraal stellen en zorg leveren die aansluit bij hun behoeften en verwachtingen. Duurzaamheid in Zorginnovatie – Voor de innovatie die duurzaamheid integreert in zorgprocessen, wat essentieel is om zorg toekomstbestendig te maken. Leiderschap in de Zorg – Voor de leider die met visie en daadkracht bijdraagt aan de transformatie van de zorgsector.

De kracht van digitalisering in de zorg

Digitalisering is allang niet meer alleen een technische ontwikkeling: het is de motor achter een meer efficiënte, betaalbare en toegankelijke zorg. Door data en technologieën slim in te zetten, kunnen zorginstellingen niet alleen betere resultaten behalen, maar ook anticiperen op de steeds veranderende zorgvraag. De Awards helpen om digitale koplopers in de schijnwerpers te zetten, zodat hun aanpak als inspiratie kan dienen voor de hele sector.

Doe mee en nomineer!

De ICT&health Awards zijn uw kans om innovaties en leiderschap zichtbaar te maken. Door een nominatie in te dienen, draagt u bij aan een toekomst waarin slimme oplossingen en samenwerkingen centraal staan in de zorg. Nomineer uw kandidaat via:

Let op: De deadline voor inzendingen is 29 november 2024.

Samen kunnen we het verschil maken en de toekomst van de zorg vormgeven. Aarzel niet en nomineer de organisaties, projecten of personen die de zorgtransformatie versnellen!