Onderzoek brengt bloedtest voor Parkinson dichterbij

Parkinson is wereldwijd de snelst groeiende neurologische ziekte. De noodzaak voor een vroege diagnose van de aandoening groeit daarmee voortdurend. Met een groot onderzoek, uitgevoerd in Australië, waarbij gegevens van meer dan een half miljoen mensen werden geanalyseerd, zijn onderzoekers nu een stap dichter bij het identificeren van een biomarker in het bloed die artsen in staat kan stellen gepersonaliseerde behandelingen voor de ziekte van Parkinson te ontwikkelen en de ziekte met behulp van een bloedtest te diagnosticeren.

De onderzoekers van het WEHI Parkinson Research Center hebben ontdekt dat veranderingen in de overvloed aan immuuncellen in het bloed een potentiële marker kunnen zijn voor de progressie van de ziekte van Parkinson. De ontdekking brengt het team een belangrijke stap dichter bij een bloedtest die gebruikt zou kunnen worden voor het diagnosticeren en monitoren van de progressie van de ziekte. “Het uiteindelijke doel is om te kunnen screenen op de ziekte van Parkinson op een vergelijkbare manier als het nationale screeningsprogramma voor darmkanker, zodat mensen eerder toegang krijgen tot medicijnen,” zei Prof. Bahlo.

Biomarker in het bloed

In een teamwerk dat zowel de laboratoria Bahlo en Dewson van het Parkinson Research Center als de Human-based Research and Clinical Trials groep van WEHI en WEHI Research Computing omvat, ontdekten onderzoekers onder leiding van professor Melanie Bahlo en dr. Fei Wang een nieuw verband tussen immuuncellen in het bloed en de ziekte van Parkinson.

Mitochondriale disfunctie wordt al lange tijd in verband gebracht met de ziekte van Parkinson en een potentiële biomarker voor het meten van mitochondriale gezondheid is het tellen van het “mitochondriale DNA-kopiegetal”, of mtDNA-CN. Echter, het nieuwe onderzoek, gepubliceerd in npj Parkinson's Disease, suggereert dat het verband tussen mtDNA-CN en de ziekte van Parkinson mogelijk niet voortkomt uit mitochondriale disfunctie, zoals eerder werd gedacht.

De onderzoekers ontdekten dat lagere niveaus van mitochondriaal DNA in het bloed niet direct verband houden met een verhoogd risico op en ernst van de ziekte van Parkinson, zoals eerder werd gedacht. Dit schijnbare verband verdween toen het team naar de verschillende soorten cellen in het bloed keek.

Dichter bij een bloedtest voor Parkinson

In 2023 kondigde de Michael J. Fox Foundation een nieuw geïdentificeerde biomarker aan die gebruik maakt van ruggenmergvloeistof om de aanwezigheid van alfa-synucleïne te testen. Omdat de test een invasieve ruggenprik vereist, heeft deze inherente beperkingen.

“Een bloedtest is daarentegen veel eenvoudiger en kosteneffectiever, waardoor het waarschijnlijker is dat deze door clinici wordt gebruikt,” zei Dr. Fei Wang. Biomarkers zijn niet alleen belangrijk voor het diagnosticeren van Parkinson. Een biomarker in het bloed kan ook worden gebruikt om de progressie van de ziekte te volgen, zodat artsen hun medicatie kunnen aanpassen voor een betere levenskwaliteit, of om de effectiviteit van medicijnen te meten tijdens een klinisch onderzoek.

Het belang van een methode om Parkinson in een zo vroeg mogelijke fase te kunnen diagnosticeren, werd vorig jaar ook benadrukt door de Amerikaanse FDA. De autoriteit deed toen een oproep aan ontwikkelaars om de mogelijkheden van AI te onderzoeken in de zoektocht naar nieuwe oplossingen waarmee de gezondheid van mensen die mogelijk Parkinson krijgen in kaart gebracht kan worden.