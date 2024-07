Onderzoek naar AI-gegenereerde kunstmeniscus

Het Orthopaedic Research Lab van het Radboudumc en ATRO Medical gaan samen kijken of ze de nieuwste ontwikkelingen in de sportgeneeskunde kunnen combineren met Artificial Intelligence (AI). Bij de zogeheten 3D-Printed PCU meniscus Prosthesis (3PPP) wordt de duurzame meniscusprothese in 3D vormgegeven op basis van een AI-model ontwikkeld door het lab. De scan van de gezonde meniscus wordt gebruikt om een meniscusoplossing te creëren voor het aangedane been.

Op deze manier is de meniscus die ernstige kniepijn veroorzaakt te vervangen door een nieuwe schokdemper, gevormd naar de individuele patiënt. Elk jaar verliezen meer dan 1.2 miljoen Amerikaanse en Europese patiënten hun meniscus door een blessure. Veel incidenten ontstaan door sportactiviteiten, zoals voetbal en andere contactsporten.

Meer dan 200.000 patiënten houden er zo’n pijnlijke knie aan over dat ze niet meer kunnen sporten en soms zelfs moeten stoppen met werken. Slechts 5 procent van deze patiënten heeft baat bij een operatie. De pijn van de overige patiënten kan soms tijdelijk worden verlicht, maar voor hen was er tot op heden nog geen blijvende oplossing beschikbaar. De AI-gegenereerde kunstmeniscus door het Radboudumc en ATRO Medical moet hierin verandering gaan brengen, zo is de verwachting.

­­­­­­­­­­­­­­­Onderzoek kunstmeniscus

Het 3PPP-project moet het bewijs leveren dat AI-gebaseerde meniscusmodellering van MRI-beelden, inclusief de ontwikkeling van de chirurgische procedure en de benodigde instrumenten, inderdaad werkt (proof of principle). Alle aspecten worden nagekeken in de testfaciliteiten van het Orthopaedic Research Lab van de afdeling Orthopedie in het Radboudumc zodat de technologie snel worden ingevoerd.

Momenteel loopt in Nederland een onderzoek naar de eerste kunstmeniscus van ATRO Medical met veertien patiënten in drie klinieken. 3PPP is een tweejarig MKB-project, medegefinancierd door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, om publiek-private samenwerkingen te stimuleren.

Robotarm

Een andere innovatie die het plaatsen van knieprotheses verbetert, is in de tweede helft van vorig jaar geïntroduceerd door het Deventer Ziekenhuis. Een robotarm interpreteert CT-scans en helpt bij de nauwkeurige plaatsing van knieprotheses. Deze geavanceerde technologie, de Mako-robotarm van Stryker, wordt sinds 18 september 2023 gebruikt door orthopedisch chirurgen Danielle Langeloo en Hans-Peter van Jonbergen: “De robotarm zaagt botten zeer secuur waardoor de prothese minder snel slijt.”

De nieuwe robotarm maakt gebruik van CT-scans om de optimale maat en locatie voor de prothese te bepalen, wat leidt tot precieze chirurgische procedures. Door de nauwkeurige plaatsing is er minder risico op postoperatieve klachten.