Onderzoekers ontdekken dat bacteriën kanker kunnen 'smelten'

Oncologie-experts van Guy's and St Thomas' en King's College London hebben een baanbrekende ontdekking gedaan op het gebied van kankeronderzoek. Met behulp van internationale samenwerking hebben medische onderzoekers ontdekt dat een de Fusobacterium kankercellen in hoofd en hals kan “smelten”. De onderzoekers ontdekten dat patiënten die een hogere concentratie van de Fusobacterium, die veel voorkomt in de mond, een betere prognose hadden dan patiënten met een lagere concentratie van die bacterie. De onderzoekers ontdekten zelfs dat het aantal levensvatbare kankercellen met 70 tot zelfs 99 procent afnam na een infectie met de Fusobacterium.

“Dit onderzoek onthult dat deze bacteriën een complexere rol spelen dan eerder bekend was in hun relatie met kanker - dat ze in wezen hoofd- en halskankercellen smelten,” legde dr. Miguel Reis Ferreira uit, consultant in hoofd- en halskankers bij Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust.

Biomarker voor behandelingen

Volgens de onderzoekers kunnen de bacteriën in de toekomst fungeren als biomarker voor de werkzaamheid van behandelingen voor hoofd- en halskanker. Dr. Ferreira voegde hieraan toe: “Vervolgens willen we beter begrijpen hoe we deze nieuwe kennis kunnen vertalen naar verbeteringen in de behandeling van patiënten met hoofd- en nekkanker en andere vormen van kanker.”

Hoofd-halskanker wordt beschouwd als de achtste meest voorkomende vorm van kanker in het Verenigd Koninkrijk, met bijna 13.000 nieuwe diagnoses per jaar en meer dan 4.000 sterfgevallen. In de afgelopen 20 jaar is er weinig therapeutische vooruitgang geboekt. In Nederland is hoofd-halskanker bij mannen de 8e meest voorkomende vorm van kanker en bij vrouwen de 9e en krijgen jaarlijks zo'n 3000 mensen deze diagnose.

Verrassende bevindingen

“Onze bevindingen zijn opmerkelijk en zeer verrassend”, zegt dr. Anjali Chander, senior klinisch onderzoeker aan het King's College in Londen. “We hadden een eurekamoment toen we ontdekten dat onze internationale collega's ook gegevens hadden gevonden die de ontdekking bevestigden.”

Barbara Kasumu, uitvoerend directeur van Guy's Cancer Charity, voegde hieraan toe: “We zijn er trots op dat we het baanbrekende onderzoek van Miguel en Anjali steunen, dat gericht is op het verbeteren van ons begrip van hoofd- en nekkanker en het ontwikkelen van meer meelevende en effectieve behandelingen.”

Het onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift Cancer Communications en gefinancierd door Guy's Cancer Charity en Cancer Research UK.