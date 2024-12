Betere diagnostiek dankzij AI bij neurologische aandoeningen

Dankzij nieuwe AI-gestuurde rapportagesoftware dat is ontwikkeld door Philips en icometrix wordt het maken, beoordelen en rapporteren van MRI-hersenscans beter ondersteund. De nieuwe oplossingen zorgt ervoor dat de diagnose en monitoring van de behandeling van neurologische aandoeningen zoals Alzheimer en multiple sclerose (MS) verbeterd. De unieke AI-oplossing van icometrix is op de RSNA 2024 gepresenteerd en geïntegreerd in de nieuwste versie van de BlueSeal MR-scanners van Philips.

Het nieuwe systeem is goedgekeurd door de FDA. Philips en icometrix, een bedrijf dat computerondersteunde diagnostiek ontwikkelt, hebben samengewerkt om de AI-oplossing te integreren in de nieuwste versie van de BlueSeal MR-scanners van Philips die ook werd gelanceerd tijdens RSNA. De AI-software is onderdeel van de nieuwe Smart Reading-functie van Philips, die consistente en nauwkeurigere diagnostiek biedt. De software is ook beschikbaar in de cloudgebaseerde AI-manager van Philips.

Rol nieuwe geneesmiddelen

Bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen die de progressie van Alzheimer vertragen, spelen het maken MRI-beelden een cruciale rol. Door gebruik te maken van geavanceerde MRI-technieken kunnen neurologen de meest geschikte patiënten voor deze nieuwe medicijnen identificeren. Op die manier kunnen ze adequaat en persoonsgerichte zorg verlenen. Het vermogen van AI om kwantitatieve gegevens uit hersenscans te halen, verbetert het diagnostische proces. Daardoor kunnen beslissingen over de mogelijke behandeling sneller worden genomen.

“Philips loopt voorop bij het toepassen van AI om tijd te besparen en de diagnostische nauwkeurigheid te verbeteren, zodat artsen betere zorg kunnen leveren aan meer patiënten”, zegt Chief Innovation & Strategy Officer en business leader van Enterprise Informatics bij Philips, Shez Partovi, daarover. Hij verwacht dat als de innovaties zich blijven ontwikkelen, dit ten goede komt aan de transformatie van de zeneurologische zorg. Patrovi vindt dat de samenwerking met icometrix een belangrijke stap voorwaarts is in het gebruik van AI om personeelstekorten te helpen verminderen, de kosten van zorg te verlagen en de diagnostische betrouwbaarheid te vergroten.

“Onze icobrain-AI-metingen voor beeldvorming zijn snel op weg om de standaard te worden voor de diagnose en monitoring van neurologische aandoeningen”, voegt CEO van icometrix, Wim Van Hecke, daaraan toe. Volgens hem is MRI-kwantificering cruciaal om precisiegeneeskunde mogelijk te maken, met name in het zorgtraject voor de ziekte van Alzheimer.

MRI onderdeel diagnostiek

Aangenomen wordt dat de ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt door de afzetting van amyloïde-eiwitten in de hersenen. Inmiddels zijn er geneesmiddelen beschikbaar die die afzetting van amyloïde-eiwitten in de hersenen kunnen afbreken. Onderzoek via MRI is een cruciaal onderdeel van het diagnostische proces. Ook zijn MRI’s nodig om effectiviteit van behandelingen te kunnen beoordelen en te helpen bij het voorkomen van bijwerkingen.

Volgens de nieuwste richtlijnen voor het gebruik van deze nieuwe geneesmiddelen moeten er tijdens het eerste jaar van de behandeling minimaal vier afzonderlijke MRI-scans worden gemaakt. De hoge werkdruk en het wereldwijde tekort aan neuroradiologen, in combinatie met het tijdrovende karakter van het handmatig beoordelen van beelden zorgt ervoor dat de nieuwe techniek van Philips en icometrix kan bijdragen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. De nieuwste neuro-imagingoplossingen van Philips en de softwareoplossingen van icometrix voor Alzheimer en MS komen beschikbaar op de Philips BlueSeal 1,5T MR-scanners en het 3,0T MR-portfolio van Philips.

Cloud

Eerder dit jaar kondigden Philips en Amazon Web Services (AWS) aan te gaan samenwerken om de groeiende vraag naar veilige, schaalbare digitale pathologieoplossingen in de cloud aan te pakken. Daar wordt al ruim een half jaar door beide partijen aan gewerkt. Deze week hebben Philips en AWS bekendgemaakt dat ze hun strategische samenwerking nog verder gaan uitbreiden met als doel om het geïntegreerde diagnostiekportfolio van Philips in de cloud aan te bieden.