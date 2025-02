Pilot moet AI voor medische diagnostiek breed toegankelijk maken

Vijf ziekenhuizen doen mee aan een pilot om (AI)-software voor medische diagnostiek eenvoudiger toegankelijk te maken. De pilot in het kader van het project AI For Imaging (AIFI) wordt mede gefaciliteerd door de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) en VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie). Zorgverzekeraars Nederland (ZN) financiert de pilot.

AIFI is een landelijk project om de adoptie van AI te vergroten door het beschikbaar stellen van wenselijke en specifieke AI-algoritmen voor de ziekenhuizen via een landelijke infrastructuur. Dit moet ziekenhuizen ontzorgen door het wegnemen van de ‘overhead’ die gepaard gaat met lokale implementaties. Ook biedt het een basis voor gezamenlijke inkoop, wat moet leiden tot lagere kosten. Het project en de pilot werden eind 2023 aangekondigd.



“Het doel is om AI-software op een veilige, efficiënte en schaalbare manier beschikbaar te maken voor Nederlandse ziekenhuizen”, aldus Dirk van der Lugt, projectleider AIFI. Hij benadrukt dat de deelnemers aan het begin ven aan leerproces staan, waarbij onderzocht wordt of AI-algoritmen op een veilige en gestandaardiseerde manier beschikbaar gesteld kunnen worden.

Live gegaan

De vijf deelnemende ziekenhuizen zijn inmiddels live gegaan binnen de pilot. Het gaat om: Radboudumc, Ziekenhuis Rivierenland, Gelre ziekenhuizen, Ziekenhuisgroep Twente en het Catharina Ziekenhuis. Er is volgens Van der Lugt bewust gekozen voor een mix van ziekenhuizen, van academische centra tot regionale ziekenhuizen, met verschillende ICT-systemen. “Daar ligt ook de kracht van dit project. We doen dit samen. Ziekenhuizen hoeven niet individueel het wiel opnieuw uit te vinden.”



Van der Lugt en Oswald Kessels, radioloog bij Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), zien het als een enorme prestatie dat de vijf ziekenhuizen die aan de pilot deelnemen nu live zijn. Kessels hierover: “We hebben er lang naartoe gewerkt. Er is zeker een moment van trots en eureka. Het interessante van AIFI is dat ieder ziekenhuis wel AI zou willen toepassen, maar niet goed weet hoe. Dat is het aantrekkelijke van dit project: AIFI helpt daarbij.”

Brede beschikbaarheid

Belangrijk aan de pilot is de wens om AI-toepassingen voor diagnostische beeldvorming ook breed beschikbaar te krijgen voor middelgrote en kleine ziekenhuizen. Daar is volgens ook Matthijs Huttinga, Unitmanager Beeldvormende Technieken bij Ziekenhuis Rivierenland, de behoefte aan AI-ondersteuning ook heel groot.



“Voorheen zaten de pilots en onderzoeken met AI vooral in de academische centra. Maar de grote patiëntenaantallen zitten ook in de middelgrote en kleine ziekenhuizen.” Het mooie aan dit project is volgens Huttinga dan ook dat alle verschillende soorten ziekenhuizen evenredig worden meegenomen.



Hanh-Phuc Tran, radioloog bij Ziekenhuis Rivierenland in Tiel, ziet veel voordelen in AI-ondersteuning. "Als arts moet je gedurende de werkdag een heleboel moeilijke beslissingen nemen. Als je daarin wordt ondersteund door AI kan dat efficiënter en met meer zekerheid. Dit geeft ook meer werkplezier.”

Drie toepassingsgebieden

De pilot richt zich op drie AI-ondersteunde toepassingen: detectie van fracturen, identificatie van incidentele longembolieën en beoordeling van skeletleeftijd. De gebruikte AI-toepassingen in de pilot zijn CINA-iPE (contextflow), BoneXpert (Visiana), en RBfracture (Radiobotics)



De AI-algoritmen worden via een al bestaande landelijke infrastructuur van het Twiin-Portaal, in samenwerking met leverancier Alphatron Zorgverbinders, beschikbaar gesteld aan de deelnemende ziekenhuizen. De patiëntengegevens volgens Hanh-Phuc Tran versleuteld, zodat gegevens niet herleidbaar zijn: de echte patiëntengegevens blijven binnen het ziekenhuis. Alle patiëntgegevens worden gepseudonimiseerd verwerkt, zodat de analyses veilig en niet herleidbaar kunnen plaatsvinden.

Eerste resultaten

Uit de eerste resultaten van de pilot tonen volgens Huttinga aan dat de kracht van AIFI zit in het ontsluiten van AI via een landelijke infrastructuur. “Als we dit alleen hadden moeten doen, was het een langetermijnproces geweest. Je wilt niet weten hoeveel werk erin heeft gezeten. Nu doe je het met z’n allen.” Zo hoeven ziekenhuizen door deze aanpak niet langer zelfstandig de juridische, technische en organisatorische aspecten uit te zoeken, benadrukt Huttinga, wat de adoptie van AI toegankelijker maakt voor ziekenhuizen.