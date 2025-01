Position paper NFU, NVZ belicht do’s en dont’s van AI in zorg

Er wordt veel gesproken over de potentiële positieve impact die AI kan hebben op de zorg. Om de zorgsector meer inzicht te geven in de kansen van AI en wat er nodig is om AI-oplossingen op een verantwoorde manier op te schalen, hebben de NFU en NVZ het initiatief genomen om gezamenlijk een position paper over dit onderwerp tot stand te brengen. In ICT&health 1 vertellen bestuursleden Susanne van Vegten (NVZ) en Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit (NFU) samen met senior beleidsadviseurs Petra Drankier (NFU) en Nina Eminović (NVZ) over het hoe en waarom van de position paper.

Susanne van Vegten is voorzitter van de raad van bestuur bij Merem Medische Revalidatie en bestuurslid bij de NVZ. Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit bekleedt als professor de leerstoel Zorg van de Toekomst, is vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG en bestuurslid bij de NFU. In hun diverse rollen merken ze al langer de groeiende (potentiële) impact van technologie zoals gen AI op de ziekenhuissector. Alle reden dus om eens goed naar de do’s en dont’s van AI te kijken.

Verantwoorde toepassing

De position paper biedt volgens Van Vegten onder meer een werkagenda die de zorgsector kan helpen om AI op verantwoorde wijze onderdeel te maken van de visie van je organisatie. “De NFU en NVZ zijn allebei ontzettend gepassioneerd over de mogelijkheden van AI in de zorg, reden waarom we graag gezamenlijk het voortouw nemen in deze ontwikkeling.”



Daarbij kijkt de position paper ook naar hoe AI meerdere zorgsectoren raakt, wat het belangrijk maakt om de krachten te bundelen. Regionale samenwerking wordt volgens NFU-bestuurder Klein Nagelvoort-Schuit dan ook een steeds belangrijker onderdeel van hoe we de zorg met elkaar inrichten. “Alle artsen krijgen daar bijvoorbeeld mee te maken, of ze nu in een universitair medisch centrum of een algemeen ziekenhuis werken.”



De position paper van NFU/NVZ sluit naadloos aan op deze behoefte aan meer samenwerking, meent Klein Nagelvoort-Schuit. “Met de position paper willen we de ontwikkelingen op het gebied van AI zo snel mogelijk bij de zorgmedewerkers brengen. We merken namelijk dat er heel veel ideeën zijn over de toepassingen van AI, die een spectrum beslaan van ‘AI kan morgen alles overnemen’ tot ‘ik geloof het pas als het echt gebeurt’.”

Duw in juiste richting

De interesse van VWS in AI heeft het nog belangrijker gemaakt om de verschillende mogelijkheden en uitdagingen op een rijtje te zetten, vervolgt Klein Nagelvoort-Schuit: “Nadat duidelijk werd dat VWS wil gaan inzetten op AI, ontstond bij onze organisaties de behoefte om die ontwikkelingen een duwtje in de juiste richting te geven. Dat betekent dat we de juiste prioriteiten moeten stellen en het beschikbare geld op een goede manier moeten uitgeven. Om dat te bereiken, moeten we samen heel gericht aan de slag gaan, omdat we geen duizend bloemen kunnen laten bloeien.”



Van Vegten onderstreept deze visie. Volgens haar werkt de digitale transformatie in de zorg verbindend. “We willen namelijk allemaal hetzelfde: digitaal ontzorgd worden zodat we ons kunnen richten op zorg leveren. De uitdagingen die we daarbij tegen het lijf lopen, zijn vaak zorgsectorbreed.”

Lees het hele artikel in ICT&health 1, die halverwege februari verschijnt.