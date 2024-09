SensUs dit jaar in het teken van continue monitoring nierfalen

Op 29 augustus vond in Eindhoven SensUs 2024 plaats: een internationale studentencompetitie voor de ontwikkeling van innovatieve en gepersonaliseerde biosensoren. Dit jaar stond de wedstrijd in het teken van de continue monitoring van acute nierinsufficiëntie, ook bekend als nierfalen of acute kidney injury (AKI).

Bij nierfalen zijn de nieren niet meer goed in staat om afvalstoffen uit het lichaam te filteren. Dit is onder andere te zien aan een verhoogde concentratie creatinine in het bloed. En die concentratie kan worden gemeten met sensoren. Opdracht voor de deelnemende teams was dan ook om een continue biosensor te ontwerpen die AKI vroegtijdig kan opsporen en monitoren om zo de diagnostiek in de gezondheidszorg en de patiëntenzorg te verbeteren.



In 2016 was het onderzoeksonderwerp ook al het meten van nierfalen via creatinine. Nieuw dit jaar is echter de focus op continue monitoring. Er bestaan al wel sensoren die continu de suikerwaarden meten bij diabetespatiënten, maar voor nierfalen zijn die nog niet ontwikkeld.

Sterke groei

De competitie heeft sinds de eerste editie in 2016 een enorme groei doorgemaakt. Karel Schuller van SensUs, het studententeam dat de competitie organiseert, is PR-medewerker bij het event. Hij vertelt: “In het eerste jaar deden er nog maar vijf teams mee. Inmiddels zijn het er al bijna vier keer zoveel. Hopelijk mogen we er volgend jaar nog meer deelnemende teams ontvangen.”



De deelnemende studententeams komen van over de hele wereld. Tijdens hun deelname aan de wedstrijd stellen ze eerst plannen op waarop feedback wordt gegeven. Vervolgens gaan ze aan de slag met de ontwikkeling van de sensor én de daadwerkelijke marktintroductie ervan. Zo kunnen de deelnemende studenten op termijn een bijdrage leveren aan het vooruithelpen van de gezondheidszorg.

Traumatisch hersenletsel

Vorig jaar was de SensUs-competitie gericht op het meten van traumatisch hersenletsel. Het Biosensing Team Twente, dat dit jaar voor het eerst als officieel erkend studententeam deelnam, nam toen ook deel. De uitdaging was het ontwikkelen van een biosensor die traumatisch hersenletsel kan detecteren door een molecuul genaamd GFAP te meten.



Het team ontwikkelde hiervoor een open-source apparaat met geïntegreerde bediening op een touchscreen, dat in staat is om een assay uit te voeren, de biomarker te monitoren door de impedantierespons te meten en geïntegreerde gegevensanalyse uit te voeren.