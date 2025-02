Sneller hulp bij bijwerkingen met nieuwe app

In het Catharina Ziekenhuis krijgen patiënten die daar worden behandeld tegen kanker toegang tot een app die hen begeleidt wanneer ze bijwerking ervaren tijdens hun therapie. Wanneer ze bijvoorbeeld een chemokuur of immunotherapie volgen, kunnen de patiënten in de app aangeven welke bijwerkingen de behandeling heeft. De app geeft direct antwoord op vragen en geeft adviezen wat ze tegen de bijwerkingen kunnen doen.

De app wordt uiteindelijk in alle zeven Santeon Ziekenhuizen in gebruik genomen. Het laat zien wat een patiënt zelf kan doen tegen de bijwerkingen en adviseert in sommige gevallen om meteen het ziekenhuis te bellen. De therapiebegeleiding-app is ontstaan uit een samenwerking tussen de zeven Santeon Ziekenhuizen en maakt deel uit van het programma Zorg bij Jou.

Oncoloog Laurence van Warmerdam van het Catharina Ziekenhuis legt uit hoe deze app, die vanaf nu bij een steeds grotere groep patiënten wordt geïntroduceerd, een waardevolle aanvulling is op de huidige zorg. “Nu krijgen patiënten in een gesprek met arts en verpleegkundigen te horen welke bijwerkingen kunnen optreden en hoe ze daarmee moeten omgaan. Bij vragen kunnen zij dag en nacht bellen met het ziekenhuis”, legt Van Warmerdam uit. Volgens hem wordt dat proces dankzij de app verbetert.

Wachttijd verkorten

Voorheen stonden patiënten die bijwerkingen telefonische wilden melden vaak een tijdje in de wacht. Via de app is dat probleem verholpen. Deze werkwijze is sneller en verlaagt volgens Van Warmerdam ook de drempel om klachten te melden. Van Warmerdam ziet nu soms patiënten die met hun klachten te lang wachten tot een volgende afspraak en anderen die juist heel vaak bellen.

Patiënten die bellen komen overdag voortaan terecht bij de monitoringsverpleegkundige van het ziekenhuis. Ook dat is volgens Van Warmerdam een voordeel. Nu komt een patiënt eerst bij een secretaresse terecht, die raadpleegt vervolgens een specialist of verpleegkundige. Daarnaast krijgt iedereen eens in de zoveel tijd een vragenlijst. Als uit de antwoorden die worden gegeven iets opvallends blijkt, dan nemen de zorgverleners direct zelf contact op met de patiënten. Op deze manier worden ze nog beter gemonitord tijdens een behandeling.

Tijdsbesparing

Met de app wordt het aantal telefoontjes verminderd en blijft er meer tijd over voor de zorg aan het bed. Dit helpt volgens Van Warmerdam om de zorg toegankelijk te houden. Daarnaast helpt de app bij patiëntvoorlichting. Naast informatie over bijwerkingen vinden patiënten er uitleg over hun behandeling, bijvoorbeeld over chemotherapie, lichaamsbeweging en voeding. “En bij twijfel zijn we uiteraard alsnog dag en nacht telefonisch bereikbaar voor patiënten”, voegt Van Warmerdam toe.

Overigens hebben zorgverzekeraars zoals coöperatie VGZ en medisch servicecentrum (MSC) Zorg bij jou van Santeon hun krachten gebundeld om telemonitoring en andere zorgdiensten centraal te regelen voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg.