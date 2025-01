Standaardisatie en innovatie kunnen administratieve druk verlichten

In de zorgsector neemt de administratieve druk steeds verder toe, wat zorgt voor een grote belasting voor zorgverleners die al zo’n volle agenda hebben. Ze besteden vaak uren aan het rapporteren van gegevens, terwijl het benutten van deze informatie voor waardevolle inzichten en verbeteringen in het beleid achterblijft. Slimme technologie en standaardisatie kunnen helpen om dit proces te stroomlijnen. Door bijvoorbeeld registraties te vereenvoudigen en waardevolle trends uit data te halen, kunnen zorginstellingen tijd besparen en meer focus leggen op de zorg zelf.

Zorgverleners ervaren een toenemende druk om patiëntgegevens nauwkeurig te registreren, vooral in processen die onder toezicht staan van de inspectie, zoals dwangzorg. GGZ-instellingen zijn bijvoorbeeld verplicht om gedetailleerde informatie over verplichte zorg vast te leggen en te rapporteren. Dit resulteert in tijdrovende handmatige rapportages, wat weer leidt tot fouten en onbetrouwbare gegevens. Zo kwam laatst aan het licht dat wachttijden per patiënt in de GGZ niet goed zijn vastgelegd.



Daarnaast gebruiken veel zorginstellingen verschillende systemen om rapportages en data op te slaan, wat leidt tot een gefragmenteerd landschap. Dit maakt het moeilijk om gegevens uit te wisselen en patronen in zorgverlening te identificeren, wat essentieel is voor beleidsevaluatie en het verbeteren van behandelmethoden. Het ontbreken van uniforme standaarden voor gegevensuitwisseling bemoeilijkt het optimaliseren van zorg op basis van data-inzichten.

Standaardisatie basis bruikbare data

Een belangrijke stap in het verlichten van de administratieve druk ligt in standaardisatie. Wanneer zorginstellingen hun gegevens kunnen registreren volgens dezelfde standaarden, wordt het eenvoudiger om deze gegevens te delen. Dat vermindert meteen de noodzaak om dezelfde gegevens meerdere keren in te voeren. Door gegevens uit verschillende systemen op een uniforme manier te presenteren, kan de zorgsector niet alleen tijd besparen, maar ook nauwkeurigere informatie verzamelen die voldoet aan de eisen van zorgverzekeraars en toezichthouders.



Dit vraagt echter om meer samenwerking en afstemming, zowel tussen zorginstellingen als met de overheid, om een gezamenlijke richting in te slaan. En dit gebeurt ook. Zorginstituut Nederland is bijvoorbeeld bezig met het standaardiseren van bepaalde processen binnen de zorg, wat samenwerking en dataverwerking ten goede zou moeten komen. Ook hebben Visma Connect, ZilliZ en KIK-V in april 2024 de handen ineen geslagen om een datastation te ontwikkelen voor kleinschalige zorgaanbieders. Hiermee kunnen ze data gemakkelijk beschikbaar stellen aan ketenpartijen.

Spraaktechnologie bespaart tijd

Naast standaardisatie kan technologie direct bijdragen aan het verminderen van administratieve lasten. Spraaktechnologie biedt bijvoorbeeld een oplossing voor zorgverleners om, al dan niet in realtime, verslagen in te spreken in plaats van deze na afloop zelf uit te typen. Dit bespaart niet alleen tijd, maar kan ook zorgen voor een betere en meer gedetailleerde registratie van gegevens. Zorginstellingen die deze technologie hebben geïmplementeerd zien dat zorgverleners die werken met spraakgestuurd rapporteren, deze tijdsbesteding met ten minste 30 procent kunnen reduceren, waardoor ze meer tijd hebben voor hun patiënten.



De implementatie van spraaktechnologie brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Niet elke zorgverlener staat te springen om nieuwe technologieën te omarmen. Sommigen ervaren koudwatervrees bij de introductie van AI-gestuurde hulpmiddelen. Ook zijn er zorgen rondom de privacy en beveiliging van patiëntgegevens die worden opgeslagen. Door duidelijke uitleg over de voordelen en veiligheid, en een goede onboarding kan de acceptatie van dergelijke technologieën worden vergroot.



Je hoort in de markt ook nog weleens dat een oplossing wordt bedacht vóór de eindgebruiker in plaats van mét de eindgebruiker. Door als technologie-aanbieder de samenwerking op te zoeken en de technologie te testen en optimaliseren aan de hand van echte use cases, is het voor de zorgverlener aantrekkelijker om met de technologie te werken.

Data voor zorgoptimalisatie

De zorgsector heeft ook baat bij goede data-analyse en business intelligence (BI) om data om te zetten in bruikbare inzichten. Momenteel blijven veel waardevolle gegevens onbenut, terwijl die juist cruciaal kunnen zijn voor verbeteringen in het beleid en het zorgaanbod. Zorgorganisaties die deze tools gebruiken, kunnen gerichter beslissingen nemen en sneller reageren op veranderingen binnen de zorg, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert.



Door datagestuurde oplossingen te integreren kunnen zorginstellingen trends detecteren en bijvoorbeeld bijhouden hoe vaak en waarom dwangzorg wordt toegepast. Het creëren van BI-dashboards en andere analytische tools vraagt om een verandering in de manier waarop zorginstellingen naar hun data kijken en wat ze daarmee kunnen bereiken.

Nut van standaarden

Om de administratieve druk in de zorgsector te verlichten, is een combinatie van standaardisatie en nieuwe technologieën noodzakelijk. Standaarden zorgen ervoor dat gegevens eenvoudiger kunnen worden gedeeld en geïntegreerd, terwijl technologieën zoals spraaktechnologie en data-analyse zorgverleners ondersteunen in hun dagelijkse taken en waardevolle inzichten kunnen bieden.



Kortom, door samen te werken aan een uniforme gegevensregistratie en -uitwisseling en door het implementeren van gebruiksvriendelijke technologieën, kan de zorgsector stappen zetten richting een efficiëntere en meer datagedreven toekomst.

Sander van de Merwe is Business Area Director bij Visma.