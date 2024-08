Stimulering immuunsysteem bij kanker

In een internationaal samenwerkingsverband van dertig wetenschappers werken hoogleraren Jan van Hest en Willem Mulder aan nanotechnologisch onderzoek naar de juiste stimulering van het immuunsysteem. Het TU/e team van wetenschappers richt zich op het gedrag van polymeersomen die zich ophopen in de milt en daar worden opgenomen door speciale witte bloedcellen. Het team onderzoekt het stimuleren van het immuunsysteem op de juiste plaats en op het juiste moment.

De nieuwste generatie kankermedicijnen maakt gebruik van immuuntherapie. Daarbij is een veelbelovende strategie het blokkeren van signalen die het immuunsysteem remmen waardoor tumorcellen worden opgeruimd. Deze methode werkt vrij goed, maar kan vervelende of gevaarlijke bijwerkingen voor de patiënt met zich meebrengen. Bijvoorbeeld wanneer de remmen van het immuunsysteem te veel of te lang worden losgelaten.

Beinvloeden immuunsysteem

Daarom werkt het internationaal samenwerkingsverband aan mogelijkheden om het immuunsysteem te kunnen beïnvloeden. Zo activeerden ze al witte bloedcellen van het aangeboren immuunsysteem in de milt, een belangrijk orgaan in ons immuunsysteem. Het wetenschappelijk artikel over nanotechnologisch onderzoek is te lezen in Nature Nanotechnology.

Gedrag in kaart gebracht

Het onderzoek van de TU/e-wetenschappers dr. Annelies Wauters en promovendus Jari Scheerstra onder leiding van de Hoogleraren Jan van Hest en Willem Mulder spitste zich toe op het ontwikkelen van nanodeeltjes gemaakt van afbreekbare polymeren, zogenaamde polymeersomen. Zij hebben in het lab het gedrag van verschillende varianten polymeersomen gedetailleerd in kaart gebracht en gecategoriseerd op hun werkzaamheid.



Willem Mulder, hoogleraar precisiegeneeskunde aan het Radboud UMC en de TU/e, noemt het onderzoek een schoolvoorbeeld van hoe nanogeneeskunde moet worden uitgevoerd. “Met een volledig inzicht in het mechanisme van werking van deeltjes in een in vivo situatie.”

Medicijn bezorgen aan witte bloedcellen

Het blijkt dat bolvormige polymeersomen zich snel ophopen in de milt en daar worden opgenomen door speciale witte bloedcellen. Daarbij is in dierproeven aangetoond dat deze polymeersomen kankermedicijnen kunnen bezorgen aan deze witte bloedcellen in de milt. Daarop worden de cellen geactiveerd en dragen bij aan het opruimen van de tumor.



De logische vervolgstap op dit onderzoek is om deze nieuwe immuuntherapie verder te ontwikkelen tot een nieuwe behandelmethode voor kanker. Hiervoor moet volgens de onderzoekers het werk nog beginnen, maar de huidige resultaten geven hoop dat over twintig jaar er een nieuwe generatie kankermedicatie bestaat die zowel effectiever als veiliger is voor de patiënt.

Meer succesvolle nanotechnologie

Vorig jaar heeft een Canadees onderzoeksteam met behulp van nanotechnologie de succesvolle behandeling van de dodelijke hersentumor glioblastoom een stap dichterbij gebracht. Met behulp van koolstofnanobuisjes werden kankercellen versnipperd in muizenhersens. Zo wisten de onderzoekers de tumorgrootte te reduceren en het leven van de knaagdieren te verlengen. De onderzoekers hebben hoop dat een vergelijkbare aanpak ook bij mensen succes kan hebben.