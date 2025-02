Strategie umc’s voor toekomstbestendige zorg

De zeven umc’s in Nederland hebben voor het eerst hun collectieve focus, ambities en versnellingsagenda vastgelegd om daarmee te werken aan baanbrekende gezondheidszorg. In ‘Samen voor de gezondheid van morgen’ staat de gezamenlijke strategie voor de komende vijf jaar die in januari is gepubliceerd. De strategie is daarmee een startpunt en geen eindproduct als het aan voorzitter van de NFU, Helen Mertens ligt. De collectieve strategie wordt samen met partners verder uitgewerkt.

“We zetten in op baanbrekende gezondheidszorg, gelijke gezondheidskansen en een toekomstbestendig zorglandschap. Daarom willen we onze innovatiekracht verder bundelen, zowel onderling als met partners binnen én buiten de zorg”, voegt Mertens toe.

Drie ambities

In de strategie ‘Samen voor de gezondheid van morgen’ (pdf) benoemen de umc’s drie ambities waar de komende vijf jaar hun focus ligt: baanbrekende gezondheidszorg, gelijke gezondheidskansen en een toekomstbestendig zorglandschap. Daarnaast bevat de strategie een versnellingsagenda met zeven thema’s waarop extra inzet nodig is. Op basis van deze agenda gaan de umc’s de komende tijd het gesprek aan met stakeholders om te kijken waar raakvlakken en kansen tot verdere samenwerking liggen.

De umc’s willen werken aan een toekomstbestendig zorglandschap door te investeren in de mensen die er werken. Ze zetten in op het opleiden van de zorgprofessional van de toekomst. Juist door gerichter te gaan samenwerken met elkaar en met partners, hopen ze door kennisontwikkeling over en toepassing van passende zorg in alle domeinen de zorg een impuls te geven. Zo streven de umc’s ernaar dat de medewerkers AI-vaardig worden opgeleid en optimaal kunnen bijdragen aan datagedreven zorg, gezondheid en onderzoek.

Passende zorg

Hoewel elk umc veel kennis en kunde in huis heeft over passende zorg, is in de strategie te lezen dat er nog onvoldoende synergie is tussen die inspanningen. De conclusie is dat doordat de expertise nog niet genoeg wordt gedeeld, het gezamenlijk implementeren van passende zorg nog niet goed genoeg lukt. Daarom is het streven dat de passende zorg die toegankelijk en betaalbaar is en die plaatsvindt op de juiste plek met behoud van kwaliteit zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt georganiseerd. Ook komt die zorg samen met de patiënt tot stand. Door meer gericht samen te werken aan kennisontwikkeling voor én toepassing van passende zorg, versnellen de umc’s het potentieel ervan.

Daarmee dragen ze bij aan betere behandelingen en zorg voor patiënten. Er wordt daarvoor onder meer een gezamenlijke kennisagenda opgesteld en implementatiestrategie geformuleerd. Ook worden er leernetwerken opgezet om zo kansrijke praktijken verder te kunnen brengen. Patiënten gaan merken dat door passende zorg hun zorg beter aansluit bij hun waarden en behoeften. De zorg wordt doelmatiger, effectiever en arbeidsbesparender georganiseerd, wat leidt tot maatschappelijke waarde en gezondheid.

Koploper in AI

Ook de umc’s zien dat digitalisering een ontwikkeling is die een grote invloed heeft op het functioneren van de zorg. En nu AI een enorme ontwikkeling doormaakt, zien ze veel kansen om (data)technologie in te zetten voor zorg en gezond- heid. Onder meer met het programma CumuluZ dragen ze bij aan optimale beschik- baarheid van data. Maar het lukt volgens de umc’s nog onvoldoende om data voor enerzijds zorg én onderzoek en anderzijds voor zorg én gezondheid (preventie) integraal te ontwikkelen, benutten en toe te passen. En hoewel umc’s al lang bezig zijn met het ontwikkelen en valideren van AI, gebeuren toepassingen vooral binnen het eigen umc.

Daarom willen ze als umc’s een landelijk dekkende data-infrastructuur realiseren voor zorg, gezondheid en onderzoek. Ze daarom gaan naast het realiseren van dataplatforms voor zorg (CumuluZ) en onderzoek (Health-RI), gezondheidsdata zowel regionaal als nationaal bij elkaar brengen. De European Health Data Space dient hiervoor als springplank en juridisch kader. Met AI willen ze betere en snellere diagnostiek en behandeling realiseren. Door AI ook in te zetten voor het verbeteren van werkprocessen worden de administratieve lasten voor de zorgmedewerkers verlaagd.

Nationaal Programma Biomonitoring

Met de cohortstudies en biobanken als basis verkennen de umc’s de mogelijkheden van een Nationaal Programma Biomonitoring. Verder gaan de umc’s intensiever samenwerken aan het versneld integreren en opschalen van AI in de zorg. Ze bundelen de krachten voor het beschikbaar maken en verkrijgen van data voor AI-ontwikkeling (zowel predictieve als generatieve AI) en validatie. Voor een verantwoorde en uitlegbare ontwikkeling en toepassing van AI implementeren de umc’s samen ook de ethische en de juridische randvoorwaarden. In hun communicatie met patiënten zijn ze duidelijk en transparant over de inzet van AI in de zorg.