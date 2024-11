Technieken combineren voor betere hemodynamische monitoring

Om de mogelijkheden voor hemodynamische monitoring in ziekenhuizen in heel Europa te gaan verbeteren, gaan Philips en BD APM (Advanced Patient Monitoring) samenwerken. Op deze manier willen ze het mogelijk maken dat meer patiënten kunnen worden geholpen. De organisaties gaan werken aan het integreren van de FloTrac™ hemodynamische bewakingstechnologie in Philips-patiëntmonitoren aan het bed mogelijk te maken. Dat zorgt voor meer inzicht in de toestand van patiënten en kan de klinische besluitvorming verbeteren.

Dankzij deze interoperabiliteit, het integreren van de minimaal invasieve FloTrac-technologie van BD, in Philips-patiëntmonitoren, wordt continu in- en overzicht en proactieve beslissingsondersteuning geboden. Daarnaast kunnen klinische beslissingen worden verbeterd doordat artsen en verpleegkundigen snel toegang hebben tot de inzichten voor de beste patiëntenzorg. "Deze samenwerking is een bewijs van Philips' toewijding aan partnergerichte innovatie, om de overgang naar value based care te ondersteunen", zegt Guido De Bisschop, Business Manager Connected Care en Monitoring bij Philips Benelux. "

Hemodynamische instabiliteit

Hemodynamische instabiliteit, oftewel het onvermogen van het lichaam om de bloedstroom te reguleren en voldoende zuurstof te leveren, vormt een groot risico voor orgaanfalen tijdens of na een ingrijpende operatie of een trauma. Artsen en verpleegkundigen kunnen complicatiesop de IC die te maken hebben met de bloedstroom beter ontdekken met de nieuwe bewakingstechnologie. Daardoor kunnen complicaties na een operatie worden voorkomen. Door de techniek te integreren in één patiëntmonitor aan het bed, kan het de artsen ondersteunen bij klinische besluitvorming.

"De combinatie van deze twee toonaangevende technologieën vergroot de toegang tot cruciale patiëntgegevens en draagt bij aan betere resultaten", aldus Katie Szyman, global president van BD Advanced Patient Monitoring. De FloTrac-integratie, die compatibel is met Philips IntelliVue-monitoren uit de MX500-, MX550-, MX750-, MX850- en PM6000-serie, heeft een CE-markering gekregen en is nu leverbaar in Europa.

Philips heeft onlangs de IntelliVue Patient Monitor 6000-series geïntroduceerd in Nederland, België en Luxemburg. Met die monitor kunnen de ziekenhuizen beschikken over hoogwaardige patiëntmonitoring, ongeacht hun omvang of hun beschikbaar budget. Met deze oplossing kunnen zorgprofessionals aan patiënten zorg bieden in situaties met een laag, gemiddeld of hoog risico. Daarnaast kan de oplossing worden geïntegreerd met het PIC iX-platform voor monitoring van patiënten gedurende het volledige zorgpad.

Optimaliseren bruikbaarheid

De IntelliVue Patient Monitor 6000-serie, die in 2024 zowel de Best of the Best Award als de iF Design Award ontving, is ontwikkeld op basis van de tIntelliVue-interface om de bruikbaarheid ervan te optimaliseren. De nieuwe monitoren zijn voorzien van aanpasbare schermen zodat zorgverleners sneller toegang hebben tot de informatie. Ook zijn ze zo ontworpen dat het helpt om infecties te beheersen en dat zorgverleners minder tijd kwijt zijn aan het desinfecteren van de monitor. Daardoor houden ze weer meer tijd over om te besteden aan patiëntenzorg.