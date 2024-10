Nieuwe patiëntmonitor verlicht werkdruk voor zorgverleners

Philips heeft onlangs de IntelliVue Patient Monitor 6000-series geïntroduceerd in Nederland, België en Luxemburg. Met die monitor kunnen de ziekenhuizen beschikken over hoogwaardige patiëntmonitoring, ongeacht hun omvang of hun beschikbaar budget. Met deze oplossing kunnen zorgprofessionals aan patiënten zorg bieden in situaties met een laag, gemiddeld of hoog risico. Daarnaast kan de oplossing worden geïntegreerd met het PIC iX-platform voor monitoring van patiënten gedurende het volledige zorgpad.

Naar verwachting neemt het personeelstekort in de gezondheidszorg de komende jaren toe. Daarbij komt nog eens dat de werkdruk toeneemt door de overdaad aan niet-vergelijkbare patiëntgegevens vanuit verschillende medische bronnen en apparaten. Het analyseren van deze gegevens is een tijdrovende taak voor personeel en zorgverleners en is lastig als zij snel en weloverwogen behandelingsbeslissingen moeten nemen. De nieuwe technologie van Philips draagt bij met de patiëntmonitor bij aan een oplossing voor deze problemen.

“Verpleegkundigen en artsen streven er elke dag naar om patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Toch blijven ze kampen met inefficiëntie en andere uitdagingen waarover ze geen controle hebben. Monitoring is een gebied waarop flexibiliteit kan helpen om zorgverleners te ondersteunen," zegt Guido de Bisschop, Business Manager Connected Care en Monitoring bij Philips Benelux.

Overzicht gegevens zorgpad

De Patient Monitoring 6000-serie maakt gebruik van dezelfde software als de Philips IntelliVue MX-familie. Deze is volledig geïntegreerd en compatibel met het centrale PIC iX-station. Door deze integratie kunnen ziekenhuizen in één oogopslag toegang krijgen tot patiëntgegevens. Zorgverleners kunnen de status van een patiënt van aankomst tot ontslag volgen, waardoor de zorg gedurende het gehele zorgpad kan worden gestandaardiseerd. Omdat zorgverleners in alle situaties toegang hebben tot uitgebreide patiëntgegevens kunnen ze weloverwogen behandelingsbeslissingen nemen. Op die manier worden patiënten continu bewaakt en kunnen ze optimale zorg krijgen.

Efficiënt voor zorgpersoneel

De IntelliVue Patient Monitor 6000-serie, die in 2024 zowel de Best of the Best Award als de iF Design Award ontving, is ontwikkeld op basis van de tIntelliVue-interface om de bruikbaarheid te optimaliseren. Om de efficiëntie te verbeteren voor ziekenhuispersoneel, zijn de nieuwe monitoren voorzien van aanpasbare schermen, zodat zorgverleners sneller toegang hebben tot informatie. Ook zijn ze zo ontworpen dat ze helpen om infecties te beheersen en zorgverleners minder tijd kwijt zijn aan het desinfecteren van de monitor. Daardoor houden ze weer meer tijd over om te besteden aan patiëntenzorg.

Contracten patiëntmonitoring

In mei van dit jaar tekenden het Radboudumc en Philips een tienjarig partnerschap voor patiëntmonitoring getekend. Hiermee krijgen alle afdelingen van het Radboudumc de beschikking over patiëntmonitoren van Philips. Ook is er een servicecontract getekend voor het ‘state-of-the-art’ houden van de monitoren en het onderliggende IT-platform. In deze overeenkomst is geregeld dat het Radboudumc steeds de nieuwste updates en software voor patiëntmonitoring krijgt.