Uitreiking Health Impact Accelerator op Health~Holland stand

Tijdens de ICT&health World Conference wordt op woensdag 29 januari bekendgemaakt welke ambitieuze startup zich de winnaar van de Health Impact Accelerator mag noemen. De uitreiking vindt plaats op de stand van Health~Holland en start om 13u00.

In de Health Impact Accelerator van Zorginnovatie.nl (onderdeel van Health~Holland) hebben vijf ambitieuze startups de afgelopen weken hard gewerkt aan het ontwikkelen van een solide businesscase voor hun innovatieve ideeën. Onder begeleiding van twee ervaren coaches hebben zij zich onder andere verdiept in hun doelgroep, stakeholders en concurrenten, hun eigen aannames onder de loep genomen en goed nagedacht over hun financieel model. Dit alles met als doel om hun onderneming naar een hoger niveau te tillen.

Vijf startups

Ontzorgd maakt slimme software voor de GGZ zodat professionals met meer plezier en aandacht, zorg kunnen verlenen. We zijn een startup die is gestart met een rapportage tool en breiden dit uit met een applicatie die alle relevante patiëntdata in de GGZ inzet om betere diagnoses te kunnen stellen. Dit leidt tot betere behandeling en een significante tijdsbesparing.

FunMoves van CreatieRocket is ‘s werelds meest toegankelijke game console. Het zet gamification in om mensen met een verstandelijke beperking meer, beter en met plezier te laten bewegen, met als gevolg een gezonder leven.

SuperNurse is een digitale app die zorgprofessionals en informele zorgondersteuners helpt bij het verkrijgen van parate kennis die aansluit bij de dagelijkse praktijk. Door parate kennis verminderen we fouten in de zorg, krijgen zowel zorgprofessionals als informele zorgondersteuners meer vertrouwen en regie over eigen handelen en besparen we tijd die we optimaal kunnen inzetten aan de toenemende zorgvraag.

Hommels en Brink werkt aan de verschuiving van ziektezorg naar gezondheid en wat het leven betekenisvol maakt. We werken aan het LeefKrachtKompas voor de huisartsenpraktijk, gericht op een consult voor patiënten met klachten waar geen medische oplossing voor is. De eerste stap die we gaan zetten is het onderzoeken van de effectiviteit en de impact van het LeefKrachtKompas op de patiënten én op de huisartsenpraktijk.

I See U Baby Care ontwikkelt een innovatief, niet-invasief camerasysteem dat slaapfases van premature baby's real-time analyseert, waardoor onnodige, schadelijke slaaponderbrekingen worden verminderd en de ontwikkeling van de baby wordt bevorderd. Onze technologie komt voort uit onderzoek in het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht en is gebaseerd op gevalideerde slaapscoringsmethoden en machine learning. Bij I See U bouwen we aan een schaalbare oplossing die gezondheidsuitkomsten verbetert, werkdruk vermindert, zorgkosten verlaagt.

Health Impact Accelerator

Aan het einde van de rit presenteerden de teams de visie voor hun bedrijf aan een deskundige jury. Deze jury beoordeelde welke startup de meeste potentie heeft om echt een verschil te maken in de zorgsector. Tijdens deze uitreiking wordt bekend wie zich de winnaar van de Health Impact Accelerator mag noemen.