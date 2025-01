Upgrade en nieuwe mogelijkheden voor Neuralink BCI

Volgens Elon Musk heeft onlangs een derde patiënt een Neuralink hersenimplantaat gekregen. Hij zei dit tijdens een interview dat tijdens een evenement in Las Vegas werd gehouden en gestreamd via zijn platform X. Sinds het eerste hersenimplantaat ongeveer een jaar geleden heeft Neuralink volgens Musk de apparaten geüpgraded met meer elektroden, een hogere bandbreedte en een langere levensduur van de batterij. Musk verwacht ook dat dit jaar nog 20 tot 30 mensen een implantaat krijgen.

Over de laatste patiënt gaf Musk geen verdere details maar wel een update over de andere twee patiënten. De tweede patiënt die van Neuralink afgelopen zomer een hersenimplantaat kreeg, speelde videospelletjes met behulp van het apparaat en leerde computerondersteunde ontwerpsoftware te gebruiken om 3D-objecten te maken. De eerste patiënt, ook verlamd na een dwarslaesie, beschreef hoe het implantaat hem hielp om weer videospelletjes te spelen en te kunnen schaken.

Meer leveranciers

Neuralink is zeker niet het enige bedrijf dat hersenimplantaten ontwerpt. Zo zijn er twee studies vorig jaar in de New England Journal of Medicine gepubliceerd die beschreven hoe brein-computer interfaces (BCI's) mensen met ALS hielpen om beter te communiceren. Volgens een Amerikaanse database van onderzoeken zijn er meer dan 45 studies met brein-computer interfaces aan de gang. De inspanningen zijn onder meer gericht op het helpen behandelen van hersenaandoeningen en het overwinnen van hersenletsel.

Veel onderzoekslaboratoria hebben al aangetoond dat mensen computercursors nauwkeurig kunnen besturen met behulp van BCI's. Dat zegt Rajesh Rao, mededirecteur van het Center for Neurotechnology aan de Universiteit van Washington.

Rao zei ook dat Neuralink op twee manieren uniek kan zijn. Het is de eerste keer dat bij het implanteren een robot is gebruikt om flexibele elektrodedraden in menselijke hersenen aan te brengen die neurale activiteit laten zien en apparaten kunnen besturen. En die draden registreren mogelijk meer neuronen dan bij andere interfaces het geval is.

Voor- en nadelen

Rao maakte ook een kanttekening. Volgens hem moeten de voordelen van de aanpak van Neuralink nog worden aangetoond. Daarnaast zijn er volgens zijn zeggen concurrenten die het bedrijf op andere manieren al hebben overtroffen. Als voorbeeld noemde hij bedrijven als Synchron, Blackrock Neurotech en Onward Medical. Deze bedrijven voeren BCI-tests uit op mensen met minder invasieve methoden. Ook wordt daarbij gebruik gemaakt van verschillende invalshoeken die de neurale registratie combineren met stimulatie.

Wetenschappelijk hoofd van de Christopher & Dana Reeve Foundation, Marco Baptista, noemde de BCI-technologie erg opwindend met potentiële voordelen voor mensen met verlammingen. Hij ziet uit naar de uitkomsten van de klinische proeven. Baptista zei dat zijn stichting over het algemeen onderzoeksteams financieel en met hulp van experts probeert te ondersteunen. Aan het project van Neuralink heeft de stichting overigens geen geld gegeven.

Terwijl de meeste medische apparaten daar op de markt komen zonder klinische studies, hebben apparaten met een hoog risico de goedkeuring nodig van de Food and Drug Administration (FDA). Dat bevestigt ook Dr. Rita Redberg, een cardioloog aan de Universiteit van Californië in San Francisco, die apparaten met een hoog risico bestudeert.

Testen en regelgeving

Neuralink kondigde in 2023 aan dat het toestemming had gekregen van Amerikaanse regelgevende instanties om te beginnen met het testen van zijn apparaat bij mensen. Neuralink had gehoopt goedkeuring te krijgen om zijn implantaat bij tien patiënten te kunnen plaatsen. Het is uiteindelijk een lager aantal patiënten overeengekomen met de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA) nadat de instantie veiligheidsvraagstukken naar voren had gebracht. Het is niet bekend hoeveel patiënten de FDA uiteindelijk heeft goedgekeurd.

Neuralink zegt dat het deze vrijstelling van de FDA heeft gekregen, maar de FDA zegt dat het geen informatie over een bepaald onderzoek kan bevestigen of vrijgeven. Redberg legt uit dat de FDA betrokken is bij alle stappen: van het werven van patiënten tot het testen van apparaten en het analyseren van gegevens. Ze zei dat dit regelgevend proces prioriteit geeft aan veiligheid.

Voor al het onderzoek waarbij mensen betrokken zijn, is ook een institutionele beoordelingsraad (IRB) nodig. Deze raad kan een ethische toetsingscommissie of een onafhankelijke ethische commissie zijn. Bovendien moet er minstens één niet-wetenschapper lid van zijn en iemand die niet verbonden is aan de instelling of organisatie die de raad vormt.