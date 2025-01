Veilig en efficiënt data delen dankzij het PLUGIN-initiatief

Uit de pilot Platform voor uitwisseling en hergebruik van klinische data Nederland (PLUGIN) blijkt dat innovatieve datatechnologie directe voordelen biedt. Door gebruik te maken van PLUGIN kunnen medische gegevens veilig, efficiënt en automatisch worden gedeeld. Dit leidt tot betere zorgkwaliteit en vermindering van de administratieve lasten voor zorgverleners. PLUGIN is samenwerking tussen het Expertisecentrum Zorgalgoritmen, Dutch Hospital Data (DHD) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Ziekenhuizen kunnen hiermee medische data veilig delen.

Medische data worden met PLUGIN veilig ontsloten zonder dat privacygevoelige gegevens centraal worden verzameld. PLUGIN combineert daarvoor twee technologische pijlers: standaardisatie van data uit de elektronische patiëntendossiers (epd’s) naar het FHIR-formaat en de inzet van federatieve technologie via vantage6.

In de pilot werkten Radboudumc en het PLUGIN-team samen om de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) te vullen. Het doel was om patiënten met hoofd-halskanker in het epd te identificeren en de informatie over diagnose en tumorstadium automatisch aan de NKR aan te leveren. Dat doel is ruimschoots behaald. Beide pijlers van standaardisatie en federatief bevragen zijn hierbij gebruikt.

Standaardisatie

Voor de standaardisatie stelde Radboudumc de data beschikbaar in het FHIR-formaat. IKNL bevroeg deze data via de vantage6-algoritmen, waardoor de data binnen de beschermde ziekenhuisomgeving bleef. Uit het proefproject kwam naar voren dat deze aanpak werkt. Het was voor het eerst dat zowel de FHIR-datalaag als de vantage6-technologie werd ingezet in een real-world ziekenhuisomgeving. De deelnemers zijn enthousiast over de resultaten van het proefproject en kijken naar een vervolg, waaronder het ontsluiten van data voor andere kankersoorten en het verbeteren van algoritmen om meer gegevens automatisch aan te leveren.

Volgens IKNL en Radboudumc kunnen zorgverleners zich dankzij PLUGIN meer richten op de patiëntenzorg en minder op tijdrovende registratie van medische gegevens. De technologie helpt ook om diagnoses sneller en accurater uit de database te halen, waardoor ze sneller beschikbaar zijn voor kwaliteitsdoelen en secundair gebruik. Ook dat komt uiteindelijk ten goede komt aan de patiënt.

AI-ondersteunend coderen

Naast deze eerste resultaten uit dit project werkt het PLUGIN-team ook aan aanvullende use-cases. Een voorbeeld hiervan is het AI-ondersteund coderen en clinical decision support. In het project ‘AI-ondersteund coderen’ ontwikkelde DHD in samenwerking met twintig ziekenhuizen een AI-model dat de codering voor dagopnamen ondersteunt en waar mogelijk automatiseert. Dit bespaart de ziekenhuizen tijd en kosten, terwijl de nauwkeurigheid en de consistentie van coderingen worden verbeterd. Het dagopnamemodel wordt momenteel doorontwikkeld via vantage6. Later dit jaar start DHD met een haalbaarheidsstudie voor klinische opnamen.

Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen ontwikkelde samen met vijf ziekenhuizen een set algoritmen waarmee de opnamekans en de ligduur van patiënten worden voorspeld. Ook gaat het centrum als onderdeel van PLUGIN nieuwe algoritmen ontwikkelen die de kans op delier, klinische verslechtering en kwetsbaarheid na ontslag kunnen voorspellen. Ook in deze use-cases maakt PLUGIN gebruik van de FHIR-standaard en vantage6. Organisaties die meer willen weten of willen deelnemen aan PLUGIN kunnen hiervoor contact opnemen via mail: plugin@dhd.nl of info@zorgalgoritmen.nl.