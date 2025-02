Factsheet hybride zorg, HiX-app, RvT-benoemingen bij ASz, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de nieuwste versie van de Factsheet Hybride Zorg van de NVZ, de introductie van de HiX-app bij het ASz, waar tevens vier nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemd zijn en de nieuwste alpha-release van de informatiestandaard Acute Zorg.

Bijna 30 procent poliklinische consulten op afstand

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft deze maand de nieuwste versie van de Factsheet Hybride Zorg gepubliceerd. Daaruit blijkt dat in de eerste helft van 2024 iets meer dan 28 procent van de poliklinische consulten op afstand, ofwel buiten het ziekenhuis, dicht bij de patiënt, geleverd is. Daarmee is de ambitie van 30 procent, net als in 2023, nog niet bereikt. Onder consulten op afstand vallen naast (beeld)bellen ook telemonitoring en schriftelijke consulten.

Tijdens de coronapandemie is het aandeel poliklinische consulten op afstand noodgedwongen fors gestegen. In 2020 piekte het percentage naar ruim 46 procent. Voor de pandemie lag dat net boven de 10 procent. Die piek had natuurlijk alles te maken met de contactbeperkende maatregelen van de pandemie, de overbezetting van ziekenhuisbedden en toenemende druk op de zorg. In de tweede helft van 2020 en het grootste deel van 2022 daalde het percentage naar iets boven de 30 procent. Vanaf 2022 schommelde het percentage tussen 28,3 en 27,1 procent.

Albert Schweitzer start met HiX-app

Patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis kunnen sinds kort gebruikmaken van de HiX-app voor het raadplegen van het patiëntenportaal MijnASz. Het voordeel van de app is dat patiënten niet meer hoeven in te loggen via DigiD. Met de HiX-app kiezen ze een zelf een 5-cijferige pincode.

Eind 2024 maakte acht van de tien patiënten van het ASz al gebruik van MijnASz. Via het portaal kunnen zij onder andere bij hun medische gegevens, een afspraak maken of verzetten en folders bekijken. En voor patiënten die ook bij andere ziekenhuizen in behandeling zijn, geldt dat deze ook aan de app gekoppeld kunnen worden. Daarvoor geldt natuurlijk wel dat die ziekenhuizen ook gebruik moeten maken van de HiX app.

Informatiestandaard Acute Zorg

Nictiz heeft een nieuwe alpha-release van de informatiestandaard Acute Zorg gepubliceerd. Het betreft een update van de berichten Ambulanceoverdracht en Spoedeisendehulp terugkoppeling. Nictiz nodigt zorgverleners, gegevensexperts en ICT-leveranciers in de acute zorgketen uit om feedback te geven op deze nieuwe versies. Die input is van grote waarde voor de verdere ontwikkeling en implementatie van deze standaarden.

De nieuwe alpha-release kan geraadpleegd worden via de website van Nictiz. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen bij de Ambulanceoverdracht berichten.

Vervanging van verouderde SNOMED-codes en updates aan waardelijsten.

Aanpassingen in templates en datasets om de negationInd-constructie te verduidelijken.

Nieuwe opties, zoals lateraliteit bij bepaalde concepten.

Tekstuele verbeteringen voor heldere interpretatie door gebruikers.

Deze wijzigingen maken het bericht vollediger en eenvoudiger om in ICT-systemen te implementeren.

Vier nieuwe RvT-leden bij ASz

Deze maand zijn vier nieuwe leden benoemd in de Raad van Toezicht van het Albert Schweitzer ziekenhuis: Yardena Shitrit krijgt in de Raad van Toezicht van het ASz de portefeuille HRM en ze wordt voorzitter van de commissie die gaat over vergoeding en beloning van de Raad van Bestuur. “Vanuit mijn nieuwe positie bij het ASz draag ik graag bij aan het realiseren van de strategische richting van het ziekenhuis, gericht op gezonde professionals, patiënten en organisatie, in een regionale context, met een focus op kwaliteit, digitalisering, duurzaamheid, wendbaarheid en financiële fitheid.”

Marja Spaans-den Heijer krijgt het aandachtgebied financiën, risicomanagement, huisvesting en zij wordt voorzitter van de auditcommissie. “Het ASz is een mooie organisatie midden in de samenleving met veel uitdagingen de komende jaren. Net zoals de samenwerking met andere zorgorganisaties in de regio. Het is allemaal belangrijk voor de toekomst van de zorg.”

Sharita Ramautar neemt de portefeuille kwaliteit. “Ik ben ervan overtuigd dat we de uitdagingen, die komende jaren op ons pad komen, alleen in gezamenlijkheid het hoofd kunnen bieden. Innovatie is de drijvende kracht. Mijn missie is daarom ook om dit gedeeld leiderschap vanuit verschillende rollen breed na te streven om onze patiënten de beste zorg te kunnen blijven bieden die toegankelijk en betaalbaar blijft. Graag draag ik hieraan bij in het ASz. Maarten Hillenaar, tot slot, zal zich gaan richten op digitalisering & innovatie. “Om die rol goed te kunnen invullen wil ik komende periode eerst zich krijgen op de huidige situatie en natuurlijk kennismaken met het ziekenhuis.”

