Wees proactief, omarm de EHDS

De kans is groot dat de EHDS, de European Health Data Space-verordening, dit najaar door de Europese Commissie wordt aangenomen. Dat betekent dat er voortaan eisen gesteld zullen gaan worden aan de interoperabiliteit van ICT-systemen in de zorg. ICT-leveranciers zullen hun systemen open moeten maken en zorgverleners worden verplicht om data beschikbaar te stellen aan derden.

Het kan mij niet snel genoeg gaan, want informatie-uitwisseling in de zorgketen loopt nog lang niet overal even soepel. En dat is vreemd, want iedere speler in het zorgecosysteem, of het nu een zorgverlener is of een ICT-leverancier, heeft wel ergens op zijn website staan dat de patiënt centraal staat. Als je dat werkelijk meent, dan zul je ervoor moeten zorgen dat jouw systeem soepel informatie kan uitwisselen met de software van andere partijen. Als je zegt dat de patiënt centraal staat, dan zou dat je hoogste prioriteit moeten zijn.

Tijd en energie

De realiteit is dat veel partijen alleen uitwisselingen willen realiseren als er voor hen een winstgevende businesscase aan ten grondslag ligt. Want ja, het kost tijd en energie om data-uitwisseling tot stand te brengen. Je moet niet alleen in de techniek dingen regelen – op het niveau van infrastructuur en applicatie – je moet ook onderling afspraken maken welke data je op welk moment uitwisselt en de processen daar omheen organiseren. Dit alles samen noemen we een uitwisselingsprofiel.



Het goede nieuws is: er is op dit vlak al heel veel werk verzet. Er zijn kant-en-klare IHE-uitwisselingsprofielen (IHE: Integrating the Healthcare Enterprise) die je kunt gebruiken, gezamenlijk door klanten en marktpartijen gedefinieerd en jaarlijks door talloze leveranciers op Connectathons onderling getest.



Met deze aanpak omarmt IHE altijd nieuwe standaarden, maakt ze toepasbaar met uitwisselingsprofielen die door het veld gedragen worden, en test hun praktische werking om steeds te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat je snel kunt implementeren en met iedereen kunt blijven communiceren.

EHDS: wortel en stok

De Europese Commissie wil met de EHDS-verordening gegevens internationaal uitwisselbaar maken. Maar het grootste effect is waarschijnlijk dat we eindelijk gaan komen tot de nationale uitwisseling waar we als marktpartijen al zo lang (misschien zelfs te lang) aan werken.



Als dit najaar de EHDS-wetgeving van kracht wordt, dwingt deze gewoon af dat je gaat werken met standaarden en uitwisselingsprofielen. In aanloop naar de EHDS is er bovendien al heel veel ontwikkeld vanuit IHE-optiek. Je bent als leverancier gek als je daar geen gebruik van maakt. Gebruik EHDS in je voordeel, en werk samen met andere leveranciers in IHE-verband, om tot daadwerkelijk stromende informatie te komen.



Wij als Roche Diagnostics zijn alleen maar blij met de wet en met alle uitwisselingsprofielen die in het kader hiervan nu in rap tempo worden ontwikkeld. We kunnen anderen niet genoeg aanmoedigen om hetzelfde te doen als wij: omarm wat er is. En mis je iets, neem dan deel aan organisaties zoals IHE om het samen met anderen verder te brengen.

IHE Congres: EHDS en hergebruik

Wil je meer informatie over welke componenten uit de EHDS nu al beschikbaar zijn en die jij kunt gebruiken om te voorzien in je data-uitwisselingsbehoefte? Bezoek dan het IHE Nederland jaarcongres op 16 oktober in Utrecht.

Martin van Middelkoop is teamlead EMEA/LATAM projectmanagers bij Roche Diagnostics en deelnemer van IHE Nederland.