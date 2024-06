Winnaars Philips Innovator Awards 2024

Eerder deze week, op 11 juni, is bekend geworden welke van de 175 innovatieve Nederlandse ideeën van student-ondernemers aan de haal gingen met de Philips Innovator Award en de Rough Diamond League. Op de avond van de juryfinale presenteerden tien finalisten, LAYCO, Madglove, SoundCell, Antennex, AlphaPace, Accuselect, CupHub en Algaenius hun ideeën aan de jury. Uiteindelijk kwamen SoundCell en AlphaPace als winnaars uit de bus.

SoundCell werd geëerd met de Innovator Award. Hun idee voor antibiotica screening helpt artsen om binnen één uur, in plaats van een dag, de juiste antibiotica te kiezen voor en patiënt. De Rough Diamond League prijs ging naar AlphaPace, voor hun kwaliteitstest om de veiligheid van radioactieve isotopen, gebruikt in een nieuwe veelbelovende behandeling tegen kanker, binnen twintig minuten te testen.

Goede graadmeter

De Philips Innovator Awards (PHIA) zijn een goede graadmeter voor de thema’s die spelen onder studenten en jonge ondernemers. In 2023 jaar kenmerkten de ideeën van de student-ondernemers zich door verduurzaming van de maatschappij. Dit jaar hadden dit jaar vijf van de acht innovaties een link met gezondheid, of de gezondheidszorg.

“Blijkbaar is verbeteren van de gezondheidszorg een thema onder jongeren. Als CEO van een gezondheidstechnologiebedrijf moedig ik dit natuurlijk van harte aan. Maar dit is absoluut geen voorwaarde, met de Philips Innovation Awards moedigen we jonge student- ondernemers aan om slimme oplossingen te bedenken voor een breed scala aan uitdagingen,” aldus Roy Jakobs, CEO van Philips en juryvoorzitter van de PHIA.

Volgende fase

Voor de ondernemers zjn de twee Awards een belangrijke impuls. Dankzij het aan de awards gekoppelde geldbedragen - €50.000 voor de Innovator Award, en €10.000 euro in de Rough Diamond League - kunnen de startups de volgende fase van hun startup inluiden. Met deze prijs kunnen de ondernemers verdere stappen maken in het ontwikkelen en testen van hun product en implementatie van kwaliteitssystemen.

De Innovator Award wordt toegekend aan startups die al een tijdje bezig zijn. De Rough Diamond League is voor startups die net begonnen zijn. "Met de Philips Innovation Awards moedigen we jonge studenten en ondernemers aan om slimme oplossingen te bedenken voor een breed scala aan uitdagingen”, zegt Jacobs.

Wie vraagt?

Wordt niet overgeslagen. Thom Weustink, mede-oprichter van Layco, een start-up in herbruikbare vacuümpomp voor bevallingen, kreeg een speciale vermelding van Roy Jakobs om te onderzoeken hoe hij de komende ontwikkelingen van Layco kan ondersteunen.

“Als medisch bedrijf is het natuurlijk prachtig om met Philips te mogen sparren. In de aanloop naar deze finale hadden we hele waardevolle discussies, Philips is ook echt bereid om mee te denken. Daarom vroeg ik hem (meneer Jakobs) op het eind van mijn pitch of hij ons wil blijven ondersteunen”, aldus Weustink.