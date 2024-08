Zorgaanbieders regio Gelderse Vallei vereenvoudigen delen patiëntdata

Een regionaal ondersteuningsplatform maakt het voor zorgorganisaties in de Gelderse Vallei voortaan mogelijk om gegevens van elkaars patiënten in te zien. Daarmee zou de regio een Nederlandse primeur hebben. Het tweeledige doel van het platform is om de samenwerking tussen zorgverleners van de verschillende instellingen eenvoudiger te maken en daarmee de zorg te verbeteren. Toestemming van patiënten en cliënten blijft wel nodig bij het delen van gegevens. De samenwerking komt voort uit het netwerk Vita Gelderse Vallei.

In eerste instantie hebben De Gelderse huisartsen (HAGV), Ziekenhuis Gelderse Vallei en zeven thuiszorginstellingen (Zinzia, Vilente, Opella, Santé Partners, Norschoten, Charim en Icare) een overeenkomst getekend om de ketensamenwerking rond transmurale wondzorg en proactieve zorgplanning digitaal te ondersteunen. Het ondersteuningsplatform zorgt ervoor dat zij gegevens uit elkaars bronsystemen in kunnen zien. Op korte termijn moeten andere regionale VVT-organisaties kunnen termijn ook aansluiten.

Van voorbereiding naar uitwisseling

In de voorbereidingsfase hebben de deelnemers elkaars werkwijze en systemen in kaart gebracht. Verder is geïnventariseerd welke transmurale processen goed lopen en waar beperkingen of blokkades worden veroorzaakt door verschil in zorgproces, registratie, softwaresystemen, dataopslag en data-uitwisseling. Ook landelijke ontwikkelingen zijn meegenomen, zoals afspraken uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA), van het Informatieberaad Zorg en uit de Nationale Visie en strategie. Met al deze informatie zijn gezamenlijke uitgangspunten en een IT-architectuur voor de regio opgesteld.



De invoering van het ondersteuningsplatform (Prysma van Phoqus Health) is de volgende stap. Middels viewers kan data regionaal uitgewisseld kan worden via koppelingen tussen de gegevenssystemen van de zorginstellingen en het ondersteuningsplatform. Hierdoor kan een met elkaar afgesproken set van gegevens zichtbaar worden gemaakt - conform wet- en regelgeving en met toestemming van de patiënt. Deze toestemming geven moet makkelijker worden via online toestemmingsvoorziening Mitz.



Het gekozen ondersteuningsplatform vermindert volgens een nieuwsbericht van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) administratieve handelingen, maar bevordert vooral de betrokkenheid tussen zorgprofessionals rond de behandeling van de patiënt. Het geeft zorgverleners de mogelijkheid het behandelbeleid eenvoudig met elkaar af te stemmen. Daarmee is het platform een opstap naar een toekomstig regionaal data-uitwisselingsplatform.

Start met twee projecten

Twee regionale projecten - complexe wondzorg en proactieve zorgplanning (PZP) - gaan als eerste werken met het ondersteuningsplatform. Voor de complexe wondzorg werken zorgprofessionals, een vertegenwoordiging van de patiëntenvereniging en IT-professionals ieder vanuit hun eigen vakgebied aan de afstemming van het zorgproces en de werkafspraken.



Voor PZP is het belangrijk om actuele afspraken over behandelwensen en -grenzen op ieder moment en in alle zorgsituaties beschikbaar hebben, stelt ZGV. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) levert hierbij ondersteuning. IKNL werkt namelijk aan een landelijke informatiestandaard met afspraken over welke gegevens moeten worden vastgelegd, gebaseerd op de richtlijn PZP.



“Elke zorgorganisatie – ziekenhuis, huisarts en thuiszorg – is een schakel in het zorgnetwerk van de patiënt”, stelt Marjolein de Jong, voorzitter raad van bestuur ZGV - één van de ondertekenaars van de overeenkomst. “Goed met elkaar afstemmen is daarom noodzakelijk om de zorg goed te organiseren. Het gemakkelijk uitwisselen van gegevens gaat ons helpen dat nog beter te doen. En uiteindelijk draagt dit ook bij aan het toegankelijk houden van de zorg voor inwoners uit de regio. Dat is een ambitie waar we graag aan werken met elkaar.”

Netwerk Vitale Gelderse Vallei

Binnen het netwerk Vitale Gelderse Vallei werken zorgorganisaties samen aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Deelnemers zijn: Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Santé Partners, Pro Persona, Vilente, Zorggroep Charim, Opella, Norschoten, Zinzia, Icare, RIBW, Iriszorg en Menzis.