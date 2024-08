Aanbieders ouderenzorg bereiden zich voor op de CSRD

De Europese CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) verplicht grote ondernemingen om transparant te rapporteren over hun duurzaamheid. Hoewel de meeste ouderenzorgaanbieders niet CSRD-plichtig zijn, zullen zij indirect te maken krijgen met verantwoordingseisen van stakeholders zoals zorgverzekeraars en banken. Branchevereniging ActiZ heeft samen met Deloitte en PwC belangrijk voorwerk verricht om de administratieve lasten van individuele zorgaanbieders en hun stakeholders te beperken.

Van de bijna 400 ouderenzorgaanbieders die lid zijn van ActiZ, zijn er slechts 12 CSRD-plichtig vanwege hun organisatiestructuur of internationale banden. De overige leden van ActiZ vallen buiten deze verplichting. Toch krijgen ze wel met de CSRD te maken, stelt Wiebe-Jan Stuursma, bestuurder van Catharina, thuis op Voorne en binnen ActiZ lid van de kerngroep Wonen en Zorg, in ICT&health 4.



“Hun CSRD-plichtige stakeholders – zorgverzekeraars, banken, leveranciers – zullen hen confronteren met verantwoordingseisen om zelf transparant te kunnen zijn over hun duurzaamheidsdoelen. We wilden voorkomen dat de aanbieders in de ouderenzorg hier onvoorbereid op zouden zijn.”

Onderwerpen in kaart brengen

Daarom is ActiZ in samenwerking met Deloitte en PwC een voorbereidingstraject gestart om de materiële onderwerpen in kaart te brengen waarover deze aanbieders kunnen rapporteren. “Dit was niet alleen waardevol voor ActiZ, maar ook voor ons”, zegt Wil-Jan van de Rijdt, partner bij Deloitte. “De CSRD is complexe wetgeving. Wat houdt bijvoorbeeld de dubbele materialiteitsanalyse specifiek voor de ouderenzorg in en hoe interpreteer je de rapporteringsstandaarden?”



Accountants hebben hier bij de CSRD-plichtige organisaties ook een rol in, meent Van de Rijdt. Deloitte had al kennis opgedaan uit opdrachten van bedrijven die eerder aan de CSRD moeten voldoen. De samenwerking met PwC en de afstemming met de NBA subcommissie Coziek (overlegplatform van accountants in de zorg) verbreedt het draagvlak voor de uitkomsten van de dubbele materialiteitsanalyse.



“Voor dit project hebben we gewerkt met een groep koplopers in de ouderenzorg die al stappen hadden gezet, en een referentiegroep. We hebben de input uit deze groepen geanalyseerd en verder aangescherpt tot twee eindproducten: een lijst met 15 materiële impacts, risico’s en kansen die voor de meeste zorgorganisaties van toepassing zullen zijn en 15 mogelijk materiële impacts, risico’s en kansen die context afhankelijk zijn.”

Regie houden

“In de ouderenzorg zijn veel materiële onderwerpen voor alle instellingen hetzelfde”, zegt Stuursma. “Zo’n 80 procent van wat ze in het kader van de CSRD moeten aandragen, komt al uit deze voorbereiding. Een waardevol traject dus voor onze leden, want ze houden zo regie over wat materieel is en kunnen dit goed onderbouwen voor hun stakeholders.”



Hierbij is het voor aanbieders ook mogelijk een ‘light’-versie van de CSRD te hanteren, vult Van de Rijdt aan. “Bepaal op welke onderdelen je de meeste impact kunt maken. Steek daar je energie in en leg aan je stakeholders uit waarom je dat doet. Dan hou je de touwtjes in handen.”

