AI efficiënt voor vroege detectie van darmkanker

Onder leiding van de Universiteit van Newcastle is een succesvolle test uitgevoerd met het gebruik van AI om afwijkingen in colonoscopieën op te sporen die mogelijk kunnen leiden tot darmkanker. Aan het onderzoek, COLO-DETECT, namen 2032 patiënten uit 10 centra in heel Engeland deel.

Voor de test werd gebruik gemaakt van het GI Genius AI-apparaat. Dit is een door AI aangedreven computermodule die wordt toegevoegd aan de bestaande technologie die wordt gebruikt tijdens een colonoscopie. Uit de test bleek dat hiermee een grotere effectiviteit in het detecteren van tumoren die mogelijk kanker zouden kunnen vormen, zogenoemde adenomen, kon worden behaald.

AI verbetert darmkankerdiagnostiek

De nieuwe technologie ontdekt zaken die door het menselijk ook gemist worden, zo stelt Professor Colin Rees die het onderzoek leidde. Hij is tevens hoogleraar gastro-enterologie aan de universiteit van Newcastle. De test heeft aangetoond dat het gebruik van kunstmatige intelligentie de detectie van het soort afwijkingen in de darm die tot kanker kunnen leiden aanzienlijk kan verbeteren. Het stelt artsen en onderzoekers in staat om deze laesies te vinden en te verwijderen zodat voorkomen kan worden dat ze uitgroeien tot kanker.

“Cruciaal is dat we weten dat sommige van de poliepen die tot kanker leiden kleine poliepen of platte poliepen zijn. De AI heeft ons geholpen om meer van deze laesies te vinden, het vindt de dingen waar we ons zorgen over maken en ook dingen die we met het menselijk oog kunnen missen. We zijn erg blij met de uitkomst van dit onderzoek. Simpel gezegd, het zal levens redden”, aldus Rees.

Toepassing in Nederland

Ook in Nederland wordt voor het opsporen van vroege tekenen van darmkanker al gebruik gemaakt van AI-technologie. In het Catharina Ziekenhuis worden artsen sinds 2022 tijdens een colonoscopie voor het zoeken naar poliepen of beginnende tumoren geholpen door een AI-systeem dat op beelden van de colonoscopie ook een ‘vierkantje’ om verdachte plekken plaatst.

Eind vorig jaar werd een overzichtsstudie gepresenteerd waarin de impact van kunstmatige intelligentie (AI) op colonoscopieën onder de loep genomen werd. Deze studie, een systematische review en meta-analyse van gegevens uit 33 gerandomiseerde klinische proeven met 27.404 patiënten, belichtte hoe AI de detectie van poliepen in de dikke darm aanzienlijk verbetert.

Gerandomiseerd onderzoek

COLO-DETECT was een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, waarbij de helft van de 2.032 deelnemers aan de procedure een colonoscopie met AI onderging en de andere helft een 'traditionele' colonoscopie. Bij een colonoscopie wordt een camera wordt gebruikt om in de darm te kijken, met als doel om kankergezwellen en precancereuze poliepen (adenomen) op te sporen. Tijdens de test werd een groen vakje om mogelijke poliepen op het scherm gezet. Dat toont aan wat de camera kan zien, waarbij de arts uiteindelijk beslist of de poliep wordt verwijderd.

Professor Rees hoopt dat deze technologie nu op grotere schaal zal worden toegepast om vroege tekenen van de ziekte op te sporen. “We gebruiken deze technologie nu routinematig in onze praktijk en ik hoop echt dat het op grotere schaal zal worden gebruikt, en het fantastische van AI is dat het leert. Het wordt getraind door naar beelden te kijken, de gegevens te gebruiken om de verschillen tussen de beelden te vinden en het voegt voortdurend kennis toe, dus het zal alleen maar beter worden.”

De resultaten van het onderzoek zijn eerder deze maand gepubliceerd in de Lancet Gastroenterology and Hepatology.