AI-model herkent vrouwen met hoger risico op hartaandoening

Een nieuw AI-model kan vrouwelijke patiënten met een hoger risico op hartaandoeningen aanwijzen op basis van een elektrocardiogram (ECG). Het algoritme, dat speciaal is ontworpen voor vrouwelijke patiënten, stelt artsen in staat om vrouwen met een verhoogd risico eerder te identificeren, waardoor betere behandeling en zorg mogelijk is. Voor het onderzoek werden meer dan 1 miljoen ECG’s van zo’n 180.000 patiënten (inclusief 98.000 vrouwen) geanalyseerd.

Voor het onderzoek werd een score ontwikkeld die meet hoe nauw het ECG van een individu overeenkomt met 'typische' patronen van ECG's voor mannen en vrouwen. Daarnaast geeft die score ook een risicobereik voor elk geslacht.

Vrouwen met ‘mannen-ECG’

Vrouwen van wie de ECG's meer overeenkwamen met het typische 'mannelijke' patroon - zoals een grotere omvang van het elektrische signaal - hadden meestal grotere hartkamers en meer spiermassa. Cruciaal is dat deze vrouwen ook een significant hoger risico bleken te hebben op hart- en vaatziekten, toekomstig hartfalen en hartaanvallen, vergeleken met vrouwen met ECG's die meer overeenkwamen met het 'typisch vrouwelijke' ECG.

“Ons werk heeft benadrukt dat hart- en vaatziekten bij vrouwen veel complexer zijn dan eerder werd gedacht. De met AI verbeterde ECG's geven ons een genuanceerder inzicht in de gezondheid van het hart van vrouwen en we geloven dat dit kan worden gebruikt om de resultaten voor vrouwen met een verhoogd risico op hartaandoeningen te verbeteren”, vertelt onderzoeksleider en cardioloog rr. Arunashis Sau. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in The Lancet Digital Health.

“Veel van de geïdentificeerde vrouwen liepen zelfs een hoger risico dan de ‘gemiddelde’ man. Als het op grote schaal wordt gebruikt, kan het AI-model na verloop van tijd de verschillen tussen mannen en vrouwen in de hartzorg verkleinen en de resultaten voor vrouwen met een verhoogd risico op hartaandoeningen verbeteren”, voegde mede-onderzoeker dr. Fu Siong Ng daar aan toe.

Britse AIRE tests

Dezelfde onderzoekers publiceerden onlangs ook een artikel over een ander, verwant AI-ECG-risicoschattingsmodel, bekend als AIRE. Daarmee kan het risico van patiënten op het ontwikkelen en verergeren van een ziekte voorspeld op basis van een ECG. De Britse NHS heeft voor dit jaar een aantal tests van dat model gepland staan. Doel van deze tests is het evalueren van de voordelen van de implementatie van het model met echte patiënten uit ziekenhuizen.

Proeven met AIRE in de NHS zijn al gepland voor eind 2025. Deze zullen de voordelen evalueren van de implementatie van het model met echte patiënten uit ziekenhuizen in Imperial College Healthcare NHS Trust en Chelsea and Westminster Hospital NHS Foundation Trust. Het nieuwe AI-model zal ook samen met AIRE worden getest. Vorig jaar kreeg Philips de FDA-goedkeuring voor haar nieuwe op AI-gebaseerd platform voor cardiovasculaire echografie. Daarmee kunnen hartecho’s sneller worden geanalyseerd.