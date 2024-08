AI-oplossing voor automatisch analyseren darmkanker

Het Nederlandse WSK Medical, leverancier van kunstmatige intelligentie (AI) software voor oncologische zorg, en het Portugese IMP Diagnostics, een particulier laboratorium voor moleculaire en anatomische pathologie, hebben een Eurostars subsidie van € 1,2 miljoen ontvangen. Met dat bedrag kunnen ze hun gezamenlijk project verder ontwikkelen. Het project is gericht op de ontwikkeling van een geavanceerde AI-oplossing voor de geautomatiseerde analyse van de tumor-stroma ratio (TSR) op darmkanker weefsel.

Darmkanker is wereldwijd nog steeds een van de meest voorkomende vormen van kanker. Reden te meer om geavanceerde diagnostische hulpmiddelen te ontwikkelen. Volgens het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) is darmkanker het op twee na meest gediagnosticeerde type kanker en de op één na meest voorkomende doodsoorzaak door kanker wereldwijd.

Juiste behandelvorm

Om de verhouding van stromaweefsel (een type bindweefsel) te vergelijken en te evalueren met het tumorweefsel in een biopt, wordt de histologieparameter tumor-stroma ratio gebruikt. Deze indicator heeft een prognostische waarde aangetoond bij patiënten met darmkanker en kan helpen om de juiste behandelvorm te selecteren voor deze patiënten.

Momenteel wordt de TSR gescoord door een patholoog via een visuele schatting. Dit heeft echter een significante inter-observatorvariabiliteit. Bovendien is de handmatige analyse een tijdrovende taak. Gecombineerd met een wereldwijd tekort aan pathologen leidt dat tot een hoge werklast onder pathologen. Dat heeft een negatieve impact op de kwaliteit en de kosteneffectiviteit van de oncologische zorg. Daarom is er een duidelijke vraag naar een efficiëntere en consistentere analyse van de TSR in kankerbiopsieën.

Partnerschap

"We zijn verheugd om de Eurostars subsidie te ontvangen voor dit project", aldus Marius Wellenstein, CEO van WSK Medical. Het partnerschap met IMP Diagnostics sluit volgens WSK Medical goed aan bij hun missie om medische technologie te bevorderen en de patiëntenzorg te verbeteren. Door de kracht van AI te benutten, willen ze de manier waarop darmkanker wordt gediagnosticeerd en behandeld een impuls geven.

De CEO van IMP Diagnostics, Isabel Macedo Pinto, voegt toe: “Hoewel op AI gebaseerde tools geavanceerd en wijdverbreid zijn in specialismen zoals radiologie, loopt anatomische pathologie achter. Onze missie is om te innoveren door AI-tools te ontwikkelen die de diagnostische mogelijkheden van pathologen vergroten en de patiëntenzorg verbeteren."

AI-algoritmen

Het samenwerkingsproject gaat gebruikmaken van geavanceerde AI-algoritmen om een geautomatiseerd systeem te ontwikkelen dat in staat is om een nauwkeurige TSR-evaluatie te leveren voor darmkanker. Met daarbij de mogelijkheid om deze technologie verder te gebruiken bij andere soorten kanker. Het Eurostars programma, een gezamenlijk initiatief van EUREKA en de Europese Commissie, ondersteunt internationale samenwerkingsprojecten onder leiding van kleine en middelgrote ondernemingen die onderzoek en ontwikkeling uitvoeren. Deze subsidie biedt WSK Medical en IMP Diagnostics de nodige middelen om de ontwikkeling en commercialisering van hun AI TSR software te versnellen.

Validatiestudies

Na succesvolle ontwikkeling ondergaat de AI-oplossing verschillende validatiestudies om de klinische toepasbaarheid en nauwkeurigheid ervan te garanderen. Na succesvolle validatie wordt de geautomatiseerde AI TSR-oplossing ingediend voor IVDR-goedkeuring (In-Vitro Device Regulation in de EU).

Onder leiding van de Universiteit van Newcastle is onlangs nog een succesvolle test uitgevoerd met het gebruik van AI om afwijkingen in colonoscopieën op te sporen die mogelijk kunnen leiden tot darmkanker. Aan dat onderzoek, COLO-DETECT, namen 2032 patiënten uit 10 centra in heel Engeland deel.