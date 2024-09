AI versnelt zorgverlening op de spoedeisende hulp

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein is deze maand gestart met een nieuw innovatief AI-project op de Spoedeisende Hulp (SEH). Het nieuw ontwikkelde AI-algoritme moet SEH-artsen helpen bij de beslissing om een patiënt op te nemen of naar huis te laten gaan. Doel is om de werkdruk te verlichten en de patiëntveiligheid en -tevredenheid te verbeteren.

Het algoritme is ontwikkeld door een team van data scientists in nauwe samenwerking met de SEH van het St. Antonius. Op basis van gegevens zoals leeftijd, bloedwaarden, hartslag en de hoofdklacht voorspelt het algoritme hoe groot de kans is dat een patiënt moet worden opgenomen. Deze kansberekening wordt elke 5 minuten opnieuw gedaan, zodat nieuwe uitslagen en meetwaarden worden meegenomen.



Wanneer de SEH-arts een beslissing moet nemen over de beste behandeling voor een patiënt, heeft het systeem alle beslisfactoren al op een rij gezet, aangevuld met een advies. En als een opname wordt geadviseerd, heeft het systeem de voorbereidingen daarvoor vaak al in gang gezet. Dat zorgt ervoor dat de patiënt snel naar een afdeling kan worden overgeplaatst.

Kortere verblijfsduur

SEH-arts Marleen Vreeburg is enthousiast over het project: “AI gaat ons helpen om het verblijf van patiënten op de SEH te verkorten. Zodra het algoritme vermoedt dat een patiënt moet worden opgenomen, kan de spoedcoördinator alvast beginnen met het regelen van een bed en de ontvangende afdeling kan alle voorbereidingen treffen. Dit gebeurt terwijl we op de SEH nog bezig zijn met onderzoeken en/of wachten op de laatste uitslagen.”



En dat is gunstig, want zo hoeft de patiënt minder lang op de SEH te wachten en is er ook meer tijd voor de patiënt, omdat AI het regelwerk voor een deel uit handen neemt. Tegelijkertijd is er zo ook sneller weer een bed beschikbaar voor een volgende patiënt.

De arts beslist

Vreeburg benadrukt dat de beslissing nooit in handen van AI zal liggen. De beslissing of iemand moet worden opgenomen, zal altijd door de behandelend arts worden genomen. Die wordt daar vanaf nu echter in ondersteund door AI.



De effectiviteit van het AI-model zal in cycli van een maand worden getest. Dat houdt in dat het AI-algoritme de ene maand wel en de andere maand niet wordt ingezet. Op die manier kan nauwkeurig worden gemeten wat het effect is van het gebruik ervan.

AI op de SEH

Ook in andere ziekenhuizen wordt AI steeds vaker ingezet op de SEH. In het Bravis ziekenhuis (Roosendaal, Bergen op Zoom) wordt bijvoorbeeld een AI-programma gebruikt dat aan de hand van CT-beelden kan zien of er een bloeding in het hoofd of een breuk in de nekwervels zit. Ook zijn er plannen om algoritmes te ontwikkelen om de verblijfsduur op de SEH, de opnamekans vanuit de SEH naar de kliniek en de ligduur op de kliniek te kunnen voorspellen.