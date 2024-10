AR-app ‘Route in Amsterdam UMC’ wijst de weg naar polikliniek

Wie voor het eerst een groot ziekenhuis binnenloopt, is soms even bezig om de juiste route te vinden naar bijvoorbeeld de polikliniek. Als eerste ziekenhuis in Nederland zet Amsterdam UMC Augmented Reality (AR) om de route naar een polikliniek aan te geven. Als mensen eenmaal in het ziekenhuis zijn, kunnen ze de app ’Route in Amsterdam UMC’ gebruiken om de weg te vinden. De app is offline te gebruiken. Je hebt dus geen internetverbinding nodig.

“Het komt wel eens voor dat mensen extra vroeg, of zelfs een dag van tevoren, naar de polikliniek komen om te kijken waar ze moeten zijn voor hun afspraak. Ze willen zeker weten dat ze niet te laat komen. Met deze digitale toepassing hopen we een stuk spanning vooraf weg te nemen", geeft projectleider Justin Klos aan.

Routeplanner

Patiënten en bezoekers kunnen thuis alvast de route naar hun afspraak opzoeken via de websites van het AmsterdamUMC en VUMC. Na het kiezen van de bestemming krijgen ze een video te zien met de juiste route. Eenmaal binnen in het ziekenhuis neemt de app ‘Route in Amsterdam UMC’ deze taak over. Via de camera op de telefoon herkent de app waar de gebruiker op dat moment staat. Als diegene vervolgens op je bestemming klikt, verschijnt de route op je scherm. Op die manier worden patiënten begeleid tot aan de receptie van de betreffende polikliniek.

Vooralsnog zijn alleen de poliklinieken als bestemming opgenomen. Hier komen dagelijks de meeste nieuwe bezoekers. Als de ervaringen positief zijn, wordt de toepassing mogelijk uitgebreid naar de kliniek. Om alle routes in kaart te brengen liepen de makers van de digitale toepassing met een 360-gradencamera door de gebouwen van beide locaties van Amsterdam UMC. Daarbij zijn personen en privacygevoelige informatie buiten beeld gehouden. Ook worden bij het gebruik van de app in de polikliniek geen beelden opgeslagen.

Navigatietool

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft in 2020 de MijnZGV-app uitgebreid met een navigatietool waarmee patiënten en bezoekers makkelijker de weg kunnen vinden binnen het ziekenhuis. Voor sommige patiënten en bezoekers kon het soms lastig zijn om (snel) de weg te vinden in het 65.000m2 grote Edese ziekenhuis. Met de navigatietool in de MijnZGV-app is verdwalen, zo stelt het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV), verleden tijd. Patiënten en bezoekers kunnen in de app door het hele ziekenhuis navigeren.