Betere databeschikbaarheid voor kankeronderzoek

Om te beschikken over betere data, hebben Health-RI en Stichting Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hun samenwerking versterkt bij onderzoek naar kanker. Een geïntegreerde zorgdata-infrastructuur is volgens hen de sleutel tot hoogwaardig medisch-wetenschappelijk onderzoek, innovatie en optimale zorg. Beide partijen hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend en daarmee een belangrijke stap gezet in het bevorderen van datagedreven kankeronderzoek in Nederland en daarbuiten. Ze streven naar verbeterde behandelingen, betere uitkomsten en uiteindelijk het voorkomen van kanker.

"Door onze krachten te bundelen met IKNL in samenwerking met andere partijen kunnen we een robuuste data-infrastructuur opzetten, zoals een nationale catalogus die essentieel is voor kankeronderzoek”, zegt de CEO van Health-RI, M.J. Flikweert. Een van de belangrijkste doelen van de samenwerking is het verbeteren van de nationale data-infrastructuur in de oncologie. Ze bouwen daarbij voort op de gezondheidsbrede data-infrastructuur van Health-RI en de expertise van IKNL in het oncologiedomein.

Goede aansluiting

De infrastructuur wordt afgestemd op de Nederlandse Kankeragenda, waardoor de onderzoeksactiviteiten beter worden gecoördineerd en effectiever worden. Door samen te werken met organisaties zoals KWF, ziekenhuizen, Palga en DICA, wordt het oncologie dataknooppunt van Nederland verder versterkt. Dit initiatief sluit ook aan bij de European Health Data Space (EHDS) en de Europese plannen voor oncologie dataknooppunten (HDAB's) in iedere lidstaat.

Daarnaast streven Health-RI en IKNL ernaar hun samenwerking op Europees niveau te versterken door deel te nemen aan grote EU-initiatieven en -projecten. Dit draagt bij aan het vergroten van de zichtbaarheid en de invloed van het Nederlandse kankeronderzoek. Ook de samenwerking met internationale partners wordt hierdoor bevorderd. Om de strategische doelen te bereiken, zijn ook afspraken gemaakt over de coördinatie van werkzaamheden.

Health-RI en IKNL stemmen daarom regelmatig op bestuursniveau hun strategische doelen af en de operationele inzichten delen. Ook wordt de samenwerking rondom datagebruik tussen alle Nederlandse partijen op het gebied van kankeronderzoek bevorderd. Hierbij komen technische, organisatorische, procedurele en juridische aspecten aan bod.

Privacy en veiligheid

Bij het verwerken van patiëntgegevens wordt rekening gehouden met de privacy en de veiligheid van burgers. De wetgeving wordt hierbij strikt gehanteerd. De samenwerking richt zich ook op maximale aansluiting bij de Nederlandse Kanker Agenda en de Europese Mission on Cancer om kennis en expertise vanuit Europa optimaal te benutten.