Betrouwbaar online zakendoen via Stelsel Toegang in de Zorg

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het realiseren van de digitale toegangsvoorzieningen. In een interview op de website van Digitale Overheid vertelt senior beleidsmedewerkers op het domein Digitale Toegang, Hanneke Landman, meer over de realisatie van het Stelsel Toegang in de Zorg. Ze zegt daarin onder meer dat er een goede basis ligt om de digitale toegangsvoorzieningen de komende jaren te optimaliseren en uit te breiden.

De impact die Landman wil maken met beleid vanuit haar rol, is niet alleen voor de zorg, maar voor alle publieke dienstverleners. “We zijn het al gewend om digitaal zaken te doen met de overheid en burgers verwachten dat ook van ons. Dat laten we zien met de vertrouwde dienstverlening van DigiD, die nu al 20 jaar operatief is met een heel hoge performance.”



Naast het maken van goed functionerende, digitale voorzieningen, ziet Landman het ook als haar taak en ambitie om ervoor te zorgen dat iedereen hiermee gemakkelijk zaken kan doen met de overheid en de zorgsector. Ze vindt het belangrijk dat de groep kwetsbare personen in de samenleving ook vellig en betrouwbaar online zaken kunnen doen. Daarom moet betrouwbaar kunnen worden vastgesteld dat iemand bevoegd is om zaken te doen en niet zomaar een DigiD hoeft worden afgegeven om online zaken te mogen doen namens een ander.

Register bijwerken

Het faciliteren van betrouwbare voorzieningen voor wettelijke vertegenwoordigers ziet Landman daarom als een grote verantwoordelijkheid. “Zo heeft de Rechtspraak in de afgelopen jaren een Wettelijk Vertegenwoordigingsregister opgebouwd met daarin bewindvoerders, curatoren en mentoren en de personen die zij vertegenwoordigen”, vertelt Landman.



Dit register wordt gebruikt bij de controle of de vertegenwoordiging ook inderdaad digitale toegang mag krijgen namens de persoon die zij vertegenwoordigen. Het register wordt bijgewerkt als de rechter een nieuwe of andere vertegenwoordiger aanwijst of als de vertegenwoordiging wordt beëindigd.



Samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid is Landman en het ministerie nog bezig om afleidingsregels te perfectioneren voor de gezagsmodule. Dit is volgens haar nodig om in nog meer gevallen het ouderlijk gezag voor kinderen te kunnen vaststellen: “Zonder goede broninformatie kun je deze ook niet ontsluiten voor de dienstverleners.”

Makkelijk aansluiten

Landman vindt het belangrijk dat de voorzieningen voor digitale toegang zijn aangepast op de hele keten van publieke dienstverlening. Dat betekent dat alle dienstverleners er makkelijk op kunnen aansluiten en dat bestaande systemen erop kunnen worden aangepast.

In het najaar van 2024 komt BZK met een gedetailleerde planning voor de komst van deze voorzieningen die vallen onder het Stelsel Toegang. Voor de zorg is er al de routeringsdienst ToegangVerleningService(TVS), waarbij op dit moment al DigiD en DigiD Machtigen beschikbaar zijn.

Planning

Met de planning voor het Stelsel Toegang hoopt Landman het komende najaar ook meer duidelijkheid te kunnen geven over de Bevoegdheidsverklaringsdienst. Daarmee kunnen straks ook ouderlijke gezag en curator- en mentorschap mee worden ontsloten in de zorgsector.

Omdat de zorg werkt met bijzonder persoonsgevoelige medische informatie, is de naderende acceptatieplicht van erkende inlogmiddelen voor zorgaanbieders essentieel. Momenteel werkt het ministerie van BZK aan de realisatie van de technische voorzieningen voor de hele keten van publieke dienstverlening, waaronder de zorg.