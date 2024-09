Databeschikbaarheid: de route van visie naar realisatie

De discussie over het belang van databeschikbaarheid in de zorg is in volle gang. De technologische mogelijkheden zijn beschikbaar en volop in ontwikkeling. Maar hoewel er veel initiatieven worden ontplooid, ontbreekt het de zorg nog aan een heldere strategie en aanpak om de visie op toekomstige zorg - ondersteund door databeschikbaarheid - daadwerkelijk te realiseren. Dat stellen Freekje Huisman en Robert Lucassen, beiden senior manager healthcare bij Deloitte, in editie 5 van ICT&health.

Deloitte heeft in heldere bewoordingen beschreven hoe de zorg er in 2040 uit zou moeten zien: de zorg is dan ontwikkeld tot een gezondheids-gedreven ecosysteem. De verwachting is dat de veranderende behoeften van burgers, gecombineerd met databeschikbaarheid en snelle technologische ontwikkelingen, deze transformatie zullen versnellen.

Nu stappen zetten

“Maar dan moeten we nu wel stappen zetten”, zegt Lucassen. “De implementatie van dataplatformen is essentieel voor veel digitale innovaties die de zorg op korte termijn wil benutten, zoals het verminderen van administratieve lasten en het geven van meer regie aan de patiënt.”



Lucassen stelt verder dat dit een manier om tot passende zorg te komen. Dit concept staat centraal in het huidige landelijke beleid, zoals vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord, het Gezond en Actief Leven Akkoord en het akkoord Wonen Ondersteuning en Zorg voor Ouderen.



“Het feit dat zorg bijvoorbeeld steeds vaker vanuit de thuissituatie van de patiënt wordt geboden, betekent dat passende zorg ook gaat om de juiste setting waarin die zorg wordt geleverd. Zonder de juiste data wordt dit een uitdaging. Ook dat is een facet waarmee rekening moet worden gehouden.”



“De belofte van dataplatformen is in de toekomst nog veel groter", voegt Huisman toe. “Met geavanceerde technologie kunnen dataplatformen onder andere zorgen voor inzichten die gezondheid bevorderen, behandelingen persoonlijker maken en tegelijkertijd nieuwe inzichten generen om de zorg verder te verbeteren. Dit wordt door het zorgveld breed erkend.”

Toekomstbestendig, veilig platform

Dit is ook de reden waarom Deloitte en Google samen met zorgverleners het platform Pragmedic hebben ontwikkeld, stelt Lucassen, ontwikkeld in lijn met de richting die bij VWS en initiatieven zoals Cumuluz te zien zijn.



“De technologie van Google biedt het platform flexibiliteit en schaalbaarheid, zodat we het snel kunnen aanpassen aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Het platform gebruikt open standaarden zodat iedereen die ermee werkt ook geavanceerde analyseoplossingen zoals AI en ML kan inzetten. Dit stimuleert en versnelt innovatie. Het doel is om uiteindelijk een integrale oplossing te bieden door verschillende oplossingen samen te brengen, in plaats van verder te investeren in de vele puntoplossingen die we nu zien en die de potentie van data niet volledig benutten."



Huisman vult aan: “In lijn met onze toekomstvisie is het heel belangrijk dat gebruiksvriendelijkheid voorop staat. Om een duurzame verandering te realiseren, moet je een systeem hebben waarmee patiënten en zorgverleners makkelijk kunnen werken. Daarom hebben we veel nadruk gelegd op gebruiksgemak tijdens de ontwikkeling.”

