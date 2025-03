Zorgtransformatieplannen 7 mProve ziekenhuizen goedgekeurd

Nadat het mProve samenwerkingsverband in januari al met succes de snelle IZA-toets doorlopen had, hebben zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis nu hun definitieve goedkeuring gegeven voor de uitvoering van de zorgtransformatieplannen. In de eerste reeks van het mProve zorgtransformatieprogramma richten de zeven samenwerkende ziekenhuizen zich met name op de groeiende zorgvraag en het personeelstekort. Daarvoor is vanuit de IZA-transformatiegelden 12,9 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Binnen de eerst projectreeks van het zorgtransformatieprogramma worden in totaal twaalf projecten gestart. Acht daarvan richten zich op het bieden van passende zorg. Bij de overige vier projecten ligt de focus op de inzet van arbeidsbesparende technologie. Het mProve samenwerkingsverband wil, nu de transformatieplannen goedgekeurd zijn, elke zes maanden een nieuwe projectreeks starten. In totaal staan zes projectreeksen op de planning.

Passende zorg en arbeidsbesparende technologie

Voor de passende zorg innovaties en projecten hebben de zeven ziekenhuizen een eigen dataplatform, mPfify, ontwikkeld. Met de data wordt inzicht verkregen in praktijk- en procesvariatie. Met deze inzichten kunnen zorgprofessionals dan samen met de patiënt bepalen welke (behandel)aanpak het beste past. De beste voorbeelden worden opgeschaald en gedeeld met andere zorgorganisaties.

Wanneer gesproken wordt over arbeidsbesparende technologie, dan komen de administratieve taken al snel om de hoek. Zorgprofessionals zijn soms tot wel de helft van hun werktijd ‘kwijt’ aan registreren, documenteren en ander tikwerk. De mProve ziekenhuizen richten zich met de projecten voor arbeidsbesparende technologie dan ook met name op innovaties die administratieve en ondersteunende taken van zorgverleners overnemen.

Samenwerkende zorgprofessionals

Daarnaast wordt ook gekeken naar technologie waarmee patiënten zelf een aantal zorgtaken kunnen uitvoeren. Denk aan het zelf meten van gezondheidsparameters. Door samen innovatieve oplossingen te scouten en te implementeren, benutten de mProve ziekenhuizen de beschikbare capaciteit en middelen efficiënt. Innovaties die succesvol blijken, worden landelijk beschikbaar gesteld.

“Zorgprofessionals zijn de aanvoerders van deze vernieuwing. Door kennis te delen en zorguitkomsten te vergelijken met behulp van data, leren we van elkaar en verbeteren we de zorg sneller. We werken bovendien regionaal samen met ketenpartners, zodat de juiste zorg op de juiste plek wordt geleverd”, vertelt Stefan Kroese, voorzitter van mProve. “Met meer dan 35.000 collega’s leveren we zorg voor 18% van de Nederlandse bevolking. Onze schaal, snelle kennisdeling en onderlinge samenwerking zijn uniek en zorgen ervoor dat we innovatieve oplossingen kunnen ontwikkelen die de zorg slimmer, beter én leuker maken”, voegt Hanneke van der Haar, directeur mProve, daaraan toe.

Binnen de eerste projectreeks worden per aandachtsgebied – arbeidsbesparende technologie en passende zorg – de volgende projecten uitgevoerd:

Arbeidsbesparende technologie:

Robotic Process Automation (RPA) - vermindering administratieve lasten

AI-ondersteunde transcriptie – samenvatten gesprekken in de spreekkamer

Voorspellen & verlagen van no-shows – verbeterde planning en efficiënter gebruik middelen

AI voor snellere informatie uit protocollen – minder zoekwerk

Passende zorg:

CVA – passende (na)zorg voor patiënten met acuut verworven hersenletsel

Hevig Menstrueel Bloedverlies - totale laparoscopische hysterectomie in dagbehandeling

Bekkenbodemzorg - zelfmanagement pessariumtherapie en stepped care in 1e lijn

Atriumfibrilleren - eliminatie onnodige controles en verbetering patiëntbegeleiding

VFC-zorgpad gebroken enkel –uniforme en optimale zorg voor traumapatiënten

Preoperatieve screening op maat – minder annuleringen en betere voorbereiding

Bevolkingsonderzoek Borstkanker – efficiëntere follow-up en terugkeer naar bevolkingsonderzoek borstkanker

Heup en knie – minder onnodige onderzoeken na totale heup- of knieprothese operatie en verbetering artrosezorg

Samen bouwen aan zorgtransformatie

Zowel Zilveren Kruis als VGZ benadrukken de noodzaak van samenwerking om de bitter noodzakelijke zorgtransformatie te kunnen bewerkstelligen. “Slim leren van elkaar en dingen van elkaar overnemen, in plaats van één voor één zelf het wiel uitvinden. Hier zetten we al enkele jaren op in, maar nu geven we een extra boost aan opschaling binnen – en buiten - mProve ziekenhuizen met impact op toegankelijkheid voor inwoners en het verminderen van administratieve lasten voor zorgprofessionals”, aldus Anouk Jurgens, inkoper medisch specialistische zorg bij VGZ.

“Met dit transformatieprogramma zet mProve een eerste stap in het opschalen van passende zorg praktijken en de inzet van arbeidsbesparende technologie. We zijn ervan overtuigd dat mProve een grote bijdrage kan leveren aan het toegankelijk houden van de zorg voor onze verzekerden”, voegt Leonie Thijssing, adviseur zorginnovatie Zilveren Kruis, daaraan toe.

Het mProve samenwerkingsverband bestaat sinds 2021 uit zeven topklinische ziekenhuizen; Albert Schweitzer (Dordrecht en Zwijndrecht), Isala (Zwolle en Meppel), Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch), Máxima Medisch Centrum (Eindhoven en Veldhoven), Rijnstate (Arnhem, Zevenaar en Elst), Zuyderland Medisch Centrum (Heerlen en Sittard) en het Noordwest Ziekenhuis (Alkmaar en Den Helder).