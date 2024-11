Diabetes Techlab Isala toont variatie aan oplossingen bij diabetes

In het Diabetes Techlab in Isala kunnen deelnemers op vrijdag 29 november alvast ervaren welke technologische toepassingen er zijn voor mensen met diabetes. De laatste vijf jaar is er volgens internist Peter van Dijk van het Isala een enorme technologische vooruitgang die de behandeling en de kwaliteit van leven van mensen met diabetes veel verbeterd. De bijeenkomst in Isala wordt georganiseerd samen met de Diabetesvereniging Nederland.

Het Diabetes TechLab helpt patiënten onder meer bij het maken van een keuze voor een (nieuwe) insulinepomp, glucosesensor of HCL-systeem. De Hybrid Closed Loop (HCL) is een systeem waarbij de insulinepomp kan communiceren met de glucosesensor en op basis van een algoritme insuline toedient. Tijdens de bijeenkomst is er informatie over verschillende soorten technische hulpmiddelen voor mensen met diabetes. Wat het beste werkt, verschilt per persoon. Tijdens de bijeenkomst kunnen mensen een indruk krijgen van wat er zoal mogelijk is.

Van Dijk vertelt dat de meerwaarde van het Techlab hem zit in de aanwezigheid van ervaringsdeskundigen: “Een arts of verpleegkundige kan jou best vertellen over de verschillende mogelijkheden, maar niet over hoe het in de praktijk daadwerkelijk voelt om een bepaald apparaat te gebruiken. Dat kunnen de ervaringsdeskundigen wel.”

Glucosesensor

Voor mensen met diabetes is de vingerprik om de glucosewaarde te meten en het toedienen van glucose nog altijd een van de bekendste methoden die worden gebruikt. Maar volgens Van Dijk zijn er ook nieuwere methodes beschikbaar die het leven van mensen met diabetes een stuk makkelijker kunnen maken. Veel mensen maken bijvoorbeeld gebruik van een glucosesensor. Van Dijk vertelt dat dat eruitziet als een soort dopje en deze meet continu de glucosewaardes in het onderhuidse vocht. Je hoeft dus niet meer zelf te meten door middel van de vervelende vingerprik.

En in plaats van jezelf een injectie met insuline geven, kun je nu ook gebruik maken van een insulinepomp vertelt Van Dijk. Dit is een klein apparaatje dat met een klein slangetje aan het lichaam zit en met een druk op de knop kleine hoeveelheden insuline afgeeft aan het lichaam. Bij de nieuwere HCL-systemen zijn die sensor en insulinepomp bovendien aan elkaar gekoppeld en geeft de pomp automatisch insuline af wanneer dat nodig is. Het verschilt volgens Van Dijk per persoon welke methode het beste bij diegene past.

Vergoeding

Volgens Van Dijk is een ander voordeel van de nieuwe methodes in de diabeteszorg dat meetgegevens op afstand kunnen worden afgelezen. “Voordat ik iemand met diabetes spreek, kan ik de data bekijken en zien wanneer er bijvoorbeeld bepaalde pieken en dalen in het bloedsuiker zijn geweest”, zegt Van Dijk. Vervolgens kunnen arts en patiënt samen in gesprek om erachter te komen wat de oorzaak hiervan kan zijn geweest en dit kan worden aangepakt. Van Dijk is er trots op dat het Isala Diabetescentrum altijd over de nieuwste technologieën beschikt, uitgebreide zorg aan mensen met diabetes kan leveren en veel aan onderzoek doet. Zo heeft volgens hem het onderzoek naar de glucosesensor uiteindelijk geleid tot vergoeding hiervan vanuit de zorgverzekeraars.

Ook momenteel wordt er nog veel aan onderzoek gedaan binnen het Diabetes Techlab. Onder meer samen met het Klinisch chemisch laboratorium en de afdelingen Chirurgie en Neurologie van Isala. Er wordt bekeken of ze het vingerprikken op de verpleegafdelingen kunnen vervangen met sensoren. Voor patiënten is dit prettig en verpleegkundigen hoeven op die manier een handeling minder te doen. Verder zijn ze bezig om prehabilitatie (fit worden) gericht op diabetes te ontwikkelen, zodat mensen voor een ziekenhuisopname betere glucosewaarden hebben. Ook doen ze bij het Diabetes Techlab onderzoek naar een nieuw model inwendige insulinepomp.

Diabeter

Diabeter heeft in het kader van de Wereld Diabetes dag op 14 november, onlangs de resultaten bekend gemaakt van een recent onderzoek onder 481 patiënten. De helft van hen maakt gebruik van automatische insulinesystemen. Deze systemen bootsen de werking van de alvleesklier na en zorgen zo voor veilige bloedglucosewaarden. Het onderzoek toont aan dat patiënten met type 1-diabetes die deze technologie gebruiken, opvallende voordelen ervaren. Het onderzoek is gepubliceerd in Diabetes Science and Technology.