Automatische insulinesystemen veranderen leven diabetespatiënten

Diabeter heeft ter ere van Wereld Diabetes dag, op 14 november, de resultaten bekend gemaakt van een recent onderzoek onder 481 patiënten. De helft van hen maakt gebruik van automatische insulinesystemen. Deze systemen bootsen de werking van de alvleesklier na en zorgen zo voor veilige bloedglucosewaarden. Het onderzoek toont aan dat patiënten met type 1 diabetes die deze technologie gebruiken, opvallende voordelen ervaren. Het onderzoek is gepubliceerd in Diabetes Science and Technology.

Onderzoeker en kinderarts Henk-Jan sloot stelt dat het onderzoekresultaten laat zien die ze nog nooit eerder gezien hebben. Voor het onderzoek werden de resultaten van kinderen, jongeren en volwassenen met type 1 diabetes vergeleken met hun eerdere behandelingen.

Technologie transformeert diabeteszorg

Mensen met type 1 diabetes ervaren opvallende voordelen van nieuwe automatische insulinesystemen, blijkt uit recent onderzoek van Diabeter dat uitgevoerd is onder 481 patiënten. De helft van deze groep heeft mede dankzij de technologie, die de werking van de alvleesklier nabootst, veilige bloedglucosewaarden. “Zulke resultaten hebben we nog nooit eerder gezien,” zegt onderzoeker en kinderarts Henk-Jan Aanstoot.

Naast verbeterde glucoseregulatie daalde het aantal hypo’s (gevaarlijk lage bloedglucosewaarden) significant. “Deze technologie transformeert de diabeteszorg. Ik sta nog steeds versteld van hoe deze technologie bij zoveel patiënten voor een veilige bloedglucosewaarde zorgt – wat betekent dat ze minder schommelingen in hun glucosewaarden ervaren. Hierdoor wordt een leven zonder diabetescomplicaties, zoals hart- en vaatziekten, oogproblemen en zenuwschade, mogelijk”, aldus dr. Henk-Jan Aanstoot, hoofdonderzoeker bij Diabeter.

Normale bloedglucosewaarden

De arts ziet dat één op de vijf patiënten in het behandelcentrum zelfs een normale bloedglucosewaarde bereikt – een percentage dat bijna tien keer hoger ligt dan tien jaar geleden. "De technologie waar deze patiënten zoveel baat bij hebben, bestaat uit een sensor en een insulinepomp die, op basis van een algoritme, zorgt voor automatische toediening van insuline en daarmee de werking van een gezonde alvleesklier nabootst", zegt Aanstoot.

“Onze multidisciplinaire aanpak is volledig gericht op type 1 diabetes en wordt ondersteund door de nieuwste technologie. Dit betekent in de praktijk dat onze specialisten uit verschillende vakgebieden, zoals geneeskunde, psychologie, diëtetiek en technologiegroep, nauw samenwerken om de beste zorg voor onze patiënten te garanderen”, benadrukt Maarten Akkerman, directeur en voorzitter van de raad van bestuur van Diabeter.

Kunstalvleesklier

Eerder dit jaar werd bekend dat een onderzoek onder 75 diabetes type 1 patiënten die de door Robin Knoops (zelf ook diabetes patiënt) ontwikkelde kunstalvleesklier getest hebben, daar ook veel profijt van hebben. Die kunstalvleesklier is niet veel groter dan een smartphone en zorgt ervoor dat de bloedsuiker- en insulinewaardes van patiënten met diabetes type 1 beter, en volledig automatisch, gereguleerd worden. Uit dat onderzoek blek dat de bloedsuikerwaarden van deze patiënten, door het gebruik van de kunstalvleesklier - die de toediening van insuline en glucagon automatisch reguleert - gemiddeld zo'n zes uur langer per dag binnen de streefwaarden bleven.

Een andere veelbelovende ontwikkeling voor diabetespatiënten is dit jaar onderzocht in preklinische studies van Amerikaanse onderzoeksteams van Mount Sinai Health System in New York City en City of Hope in Los Angeles. Zij ontdekten een therapeutische combinatie die menselijke insuline producerende bètacellen regenereert, wat een potentiële nieuwe behandeling voor diabetes biedt.