Digitale keuzehulp voor prostaatkanker bij St. Antonius

Sinds een aantal maanden biedt het Prostaatkankercentrum van het St. Antonius Ziekenhuis de keuzehulp prostaatkanker aan. Daarmee breidt het ziekenhuis zijn toch al uitgebreide arsenaal van keuzehulpen nog verder uit. Zo kunnen ook patiënten met prostaatkanker voortaan, in overleg met hun arts, een weloverwogen keuze maken tussen de diverse behandelmogelijkheden.

Het St. Antonius gebruikt al geruime tijd keuzehulpen voor diverse aandoeningen en daar komen er steeds meer bij. De keuzehulp voor prostaatkanker is de nieuwste aanwinst in het rijtje, naast keuzehulpen voor onder meer patiënten met een hersenbloeding of -infarct, nierfalen, longkanker en diverse andere vormen van kanker. De keuzehulp is een digitaal platform dat prostaatkankerpatiënten uitgebreide informatie biedt over verschillende behandelopties en de voor- en nadelen ervan. Dit hulpmiddel stelt patiënten in staat om hun persoonlijke voorkeuren en omstandigheden rustig mee te nemen bij de uiteindelijke keuze van het behandelplan.

Weloverwogen keuze

De keuzehulp helpt patiënten te ontdekken wat ze willen. Daarbij gaat het vaak met name om de keuze tussen kwaliteit van leven en langer leven. De patiënt vult de keuzehulp thuis op zijn gemak in, eventueel samen met naasten. De uitkomsten worden vervolgens besproken op het combispreekuur, waarbij de patiënt afzonderlijke afspraken heeft met de uroloog, radiotherapeut en de oncologieverpleegkundige.

In de meeste gevallen kan de patiënt na afloop van die gesprekken een weloverwogen keuze maken. Maar als de patiënt nog wat langer bedenktijd nodig heeft, kan dat uiteraard ook. In dat geval kan de patiënt thuis alle informatie nog eens rustig doornemen door in te loggen op het platform. Na eventueel nog een extra gesprek kan hij dan contact opnemen met het ziekenhuis zodra de keuze is gemaakt.

Voorbereid naar het ziekenhuis

Patiënten reageren positief op de keuzehulp prostaatkanker. Zij geven aan dat de keuzehulp een fijne voorbereiding is op het combispreekuur en goede ondersteuning biedt naast alle gesprekken. Oncologieverpleegkundie Cynthia de Bie: “Vaak bevestigt de keuzehulp de behandelkeuze die de patiënt al in zijn hoofd had en dat geeft de patiënt extra zekerheid dat hij de juiste keuze maakt.”

Met de introductie van keuzehulpen zet het St Antonius vol in op de samenwerking tussen patiënt en arts. De beslissing wordt echt samen genomen. Op basis van de medische kennis van de arts en de persoonlijke voorkeuren van de patiënt wordt in overleg een behandelplan opgesteld waar goed over nagedacht is. De keuzehulp helpt in dat proces de patiënt om zijn eigen wensen en voorkeuren op een rijtje te zetten. De keuzehulp vervangt het gesprek met de arts dus niet, maar is hier een aanvulling op.