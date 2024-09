Digitale klachtenchecker verbetert triageproces van huisartsen

De pilot die Arts en Zorg in 2022 is gestart rond de AI-gebaseerde Klachtenchecker voor niet-spoedeisende patiënten, is een succes. De Klachtenchecker blijkt patiënten op een veilige en efficiënte manier naar de juiste zorgverlener te verwijzen of van zelfzorgadvies te voorzien. Als zodanig kan de AI-tool de druk op huisartsenpraktijken aanzienlijk verminderen.

De Klachtenchecker is een door AI gestuurde digitale triagetool die geautomatiseerd vaststelt hoe urgent het probleem van een patiënt is. Op die manier kan al een snelle voorselectie gemaakt worden van patiënten, want het ene probleem is acuter dan het ander. Het triageproces verloopt via een online vragenlijst die de patiënt invult. Op basis van de antwoorden beoordeelt de tool of een bezoek aan een zorgverlener nodig is en welke zorgverlener het meest geschikt is (huisarts, verpleegkundig specialist, fysiotherapeut etc.). Ook beslist de tool hoe de zorg het beste kan worden verleend: fysiek, telefonisch of via een teleconsult. Wanneer een bezoek aan een zorgverlener niet noodzakelijk is, krijgt de patiënt zelfzorgadvies.

Indrukwekkende resultaten

De resultaten van de pilotstudie, die Arts en Zorg heeft uitgevoerd in samenwerking met NeLL (LUMC), zijn indrukwekkend te noemen. Zo werd het urgentieniveau voor 76-92% van de patiënten correct ingeschat op basis van de ingevulde klachten. Slechts bij 1-6% van de patiënten werden de klachten te laag ingeschat.

Bijkomend voordeel was dat patiënten door het invullen van de vragenlijst beter voorbereid naar het consult kwamen. Hierdoor verliep het gesprek met de huisarts efficiënter. De Klachtenchecker maakt het dus mogelijk om patiënten sneller en accurater te helpen. Ook voor patiënten is dat prettig, want zij hoeven minder lang te wachten op de juiste hulp.

Uitbreidingsplannen

In de pilotfase gebruikte Arts en Zorg de Klachtenchecker in een van hun praktijken met 10.000 patiënten. Gemiddeld werd de tool zo’n drie tot vier keer per dag gebruikt, voornamelijk voor jongeren en hoogopgeleide vrouwen. Plan is nu om het concept landelijk uit te rollen. Op die manier hoopt Arts en Zorg de druk op de huisartsenzorg verder te verlichten, zonder in te boeten op kwaliteit en toegankelijkheid.

Amon van de Borg, CEO bij Arts en Zorg: “De inzet van AI binnen ons triageproces heeft bewezen dat we de zorg toegankelijker en efficiënter kunnen maken. Dankzij de Klachtenchecker worden patiënten snel naar de juiste zorgverlener verwezen, wat niet alleen de druk op onze huisartsen verlicht, maar ook de patiënttevredenheid verhoogt.”

Slimme triagesoftware

Arts en Zorg is overigens niet de enige partij die AI inzet voor het triageproces in de huisartsenzorg. In 2023 won ‘Huisartsen van Nederland’ met hun slimme triagesoftware de juryprijs van tienduizend euro tijdens de uitreiking van de nationale Zorginnovatieprijs 2023. De software zorgt voor een efficiënt patiëntflow-managementsysteem, waarmee triage- en praktijkprocessen kunnen worden geoptimaliseerd.

De slimme triagesoftware werkt als volgt: De patiënt kan zijn of haar zorgvraag indienen via het patiëntenplatform (24/7 benaderbaar via een webpagina). Het algoritme begeleidt de patiënt aan de hand van de voor de klacht relevante triagevragen, zonder dat dit de assistente tijd kost. Doordat het systeem de reeds getrieerde zorgvraag overzichtelijk aanbiedt aan de assistente – en de AI-machine suggesties doet over de urgentie van de zorgvraag – kost het de assistente in vergelijking tot gewone telefonische triage 60% minder tijd om de zorgvraag af te handelen.