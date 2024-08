Digitale test kan ADHD-wachtlijsten in de UK verkorten

In de UK is een nieuwe digitale test getest die behulpzaam kan zijn bij het verkorten van de wachtlijsten voor de behandeling van ADHD-patiënten. Het betreft een computer gebaseerde QbTest van Qbtech die de bewegingen van de patiënt volgt terwijl drie kernsymptomen van ADHD worden gemeten.

Een klinische studie van de QbTest heeft uitgewezen dat het gebruik van de test in combinatie met een standaard klinische ertoe leidt dat bij een groter deel van patiënten bij wie ADHD vermoed wordt, binnen zes maanden na de eerste beoordeling een definitieve diagnose gesteld kan worden. De QbTest volgt de bewegingen van potentiële patiënten en meet tegelijkertijd de drie kernsymptomen van ADHD; onoplettendheid, impulsiviteit en hyperactiviteit.

Kortere wachtlijsten

Deskundigen op het gebied van ADHD gaven eerder bij de diagnostische adviescommissie van NICE aan dat dat lange wachttijden voor de behandeling van ADHD in de UK een groot probleem zijn. In combinatie met de goede resultaten van de klinische tests heeft NICE daarom besloten de digitale test aan te bevelen voor gebruik door de NHS. Vooralsnog wel in combinatie met de huidige expertise van professionals op dit gebied, en niet als vervanging.

Dit nieuws komt op hetzelfde moment als een rapport van NHS Providers, met opmerkingen van leiders van trusts, waaruit blijkt dat meer dan acht op de tien (82%) denkt dat hun organisatie niet kan voldoen aan de huidige vraag naar diensten voor kinderen en jongeren. De behandeling van autisme en ADHD behoorden tot de diensten met de grootste problemen om aan de toegenomen vraag te voldoen. “Kinderen en jongeren met ADHD verdienen het om tijdig een diagnose te krijgen. We hoorden van onze patiënten experts dat er uitdagingen zijn met de huidige paden”, vertelt Mark Chapman, directeur gezondheidstechnologie van NICE.

ADHD cijfers

De prevalentie van kinderen en jongeren met ADHD in het Verenigd Koninkrijk varieert afhankelijk van de gebruikte diagnostische definitie. Volgens de definitie van de WHO ligt dit tussen de 1 en2 procent. Wordt de definitie van de American Psychiatric Association gevolgd, dan ligt dat tussen de 3 en 9 procent.

De QbTest mag volgens NICE alleen worden gebruikt als aanvulling op professionele expertise en vervangt deze niet. Hoewel deze technologie is aanbevolen voor kinderen tussen 6 en 17 jaar, was NICE niet in staat om tot een beslissing te komen over technologieën voor volwassenen of mensen die al ADHD hebben, vanwege een gebrek aan bewijs. NICE heeft de bedrijven gevraagd om verder onderzoek te doen voordat dergelijke tests kunnen ook voor volwassenen kunnen worden overwogen voor gebruik door de NHS. De web-based QbTest is overigens ook al goedgekeurd door de FDA en geregistreerd bij de TGA.

Ook in Nederland wordt de meerwaarde van digitalisering als deeloplossing voor het aanpakken van wachtlijsten in de GGZ al geruime tijd onderzocht. Zo kwam Minddistrict tijdens de coronapandemie, toen deze wachtlijsten nog verder groeiden, met digitale interventies voor het kunnen bieden van acute geestelijke zorg.