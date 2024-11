Digitale urinetester voor in het toilet

Wanneer iemand zich ziek is of niet lekker voelt, maar niet meteen duidelijk is wat er aan schort, dan grijpen (huis)artsen vaak naar een bloed- en/of urinetest. Urine, wanneer onderzocht in een lab, kan aanwijzingen bevatten voor aandoeningen zoals als diabetes en ontstekingen. Daarvoor moet urine, net als bloed, zoals gezegd dus in een lab onderzocht worden. Wat als je dat onderzoek zelf, thuis zou kunnen doen? Gewoon tijdens het plassen.

Welnu, de Chinese startup Shanmu presenteert begin januari op de CES in Las Vegas de S1. Nee, dat is geen high-tech toilet, maar een met sensoren uitgeruste gadget, ter grootte van een iPhone, die in elke bestaande toiletpot kan worden geplaatst. Tijdens het plassen vangt de S1 urine op die vervolgens wordt geanalyseerd op de aanwezigheid van stoffen die kunnen duiden op een ziekte.

Resultaat binnen 10 minuten in de app

Voor de analyse van de urine heeft de S1 aan 1 microliter al voldoende. De resultaten zijn volgens Shanmu, de ontwikkelaar van deze ‘toiletgadget’, binnen 10 minuten bekend en worden in de bijbehorende app van het apparaat getoond. De app biedt ook de mogelijkheid om de geschiedenis van de urineonderzoeken bij te houden voor meerdere personen, zoals bijvoorbeeld in een gezin.

Volgens de fabrikant kan de S1 de urine onder andere onderzoeken op de volgende symptomen of stoffen:

Urinesuiker, creatinine, urine-eiwit en ketonlichamen - om te meten of er afwijkingen zijn in de menselijke nieren en lever, en advies te geven over metabolische niveaus na zware inspanning.

pH-waarde, die wordt gebruikt om het zuur-base-evenwicht van het lichaam te beoordelen.

Het soortelijk gewicht van de urine, dat wordt gebruikt om de waterbalans van het lichaam te beoordelen.

Nitriet, witte bloedcellen en occult bloed in de urine, die worden gebruikt om ontstekingen te beoordelen.

Het apparaatje dat in het toilet geplaatst wordt, is waterdicht en heeft een accu die een tot twee maanden meegaat. Daarna moet hij opgeladen worden. Daarnaast heeft de S1 een coating van medische kwaliteit om ervoor te zorgen dat hij schoon blijft en er geen verontreinigende stoffen in het apparaat kunnen binnendringen. De sensoren gaan ongeveer zes maanden mee voordat ze vervangen moeten worden. Over de prijs van het apparaat, de app – of daar een abonnement voor afgesloten moet worden – en de vervangende onderdelen heeft Shanmu nog niets bekendgemaakt. Dat zal waarschijnlijk tijdens de CES presentatie gebeuren.

Tijdens het vangt de S1 urine op die vervolgens binnen 10 minuten wordt geanalyseerd. (Foto: Shanmu)

Nog niet klinisch gevalideerd

Deze digitale urinetester klinkt veelbelovend, maar uiteraard is hij nog niet klinisch gevalideerd. Toch komt hij, naar verwachting, al in 2025 op de markt. Zolang hij voor klinisch gebruik nog niet goedgekeurd is, kan de S1 - net als fitness trackers, slimme weegschalen en smartwatches – nog het beste gezien worden als een device waarmee je thuis een indicatie kunt krijgen van mogelijke gezondheidsproblemen, waarna de gebruiker zelf kan besluiten contact op te nemen met de huisarts.

De makers zelf zien voor de S1 uiteindelijk een taak weggelegd als thuismeet- en monitoring apparaat, bijvoorbeeld voor mensen met chronische aandoeningen die anders regelmatig naar de (huis)arts moeten om hun urine te laten controleren. Zover is het nog niet, maar potentie heeft dit gadget, afgaande op de woorden van de fabrikant, zeker wel.

U-Scan

De S1 is zeker niet de eerste digitale urinescanner ter wereld. Twee jaar geleden werd, ook op de CES, namelijk ook al de U-Scan gepresenteerd. Die werkte met test strips in combinatie met verschillende sensoren. Daarmee kon de concentratie van de urine of de PH-waarde gemeten worden. Voor vrouwen was er een sensor waarmee zij uit hun urine informatie konden krijgen omtrent hun menstruatiecyclus, bijvoorbeeld om het moment van de eisprong te bepalen.