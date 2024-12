Digitale vragenlijst voor continentieonderzoek bij Bravis

Op de continentiepoli van het Bravis ziekenhuis werken urologen, gynaecologen en gespecialiseerd verpleegkundigen samen bij de behandeling van ongewenst urineverlies bij vrouwen. Aan patiënten die naar het Bravis ziekenhuis worden verwezen met dergelijke klachten wordt gevraagd om digitaal een plasdagboek en vragenlijst bij te houden. Op basis van de antwoorden bepalen de zorgverleners welke verder onderzoeken er nodig zijn. Daarna plannen ze een afspraak in voor de continentiepoli.

Tot voor kort werden het plasdagboek en de vragenlijstop papier ingevuld. Dit leidde soms tot papieren die kwijtraakten en de ingevulde lijsten zijn uiteraard privacygevoelig. Bovendien kostte het de zorgverlener veel tijd om de informatie te versturen en deze in te voeren in he elektronisch patiëntendossier. Sinds enkele maanden maakt Bravis voor het plasdagboek en de vragenlijst gebruik van de thuismetenapp van Luscii.

Gebruikersgemak

Patiënten geven aan het digitale systeem veel prettiger en gemakkelijker te vinden. Het papieren plasdagboek werd tot voor kort opgestuurd naar de patiënt. Na 48 uur meten werd het plasdagboek ingevuld weer teruggestuurd naar het ziekenhuis. Dat is verleden tijd want nu kunnen over een periode van 48 uur de gegevens direct op de telefoon worden ingevoerd. De zorgverleners zien na 48 uur de meetgegevens in het ziekenhuis verschijnen. Patiënten en zorgverleners vinden de nieuwe werkwijze zeer gebruiksvriendelijk.

Bij onduidelijkheden in het gebruik van de app geven de betreffende zorgverleners uitleg en ondersteuning. Ook dit waarderen patiënten zeer. Daarnaast zien ze in het ziekenhuis dat meer verwezen patiënten de benodigde informatie doorsturen en deze ook sneller na verwijzing bij onze zorgverleners terechtkomen. Op die manier kunnen patiënten met klachten sneller worden gezien en kan er eerder een passende behandeling worden ingezet.

Uitbreiding Luscii

Het platform voor thuismonitoring voor ziekenhuizen, huisartsen en de regio Luscii is geschikt voor bovenstaande manier van het doorgeven van gegevens. Luscii wil de administratieve lasten voor zorgverleners en patiënten verlagen. Mede daarom werd afgelopen zomer Luscii uitgebreid met Luscii Zorgnetwerken.

De nieuwe functie in de populaire Thuismeten-app moet een einde maken aan de silo’s tussen huisarts, ziekenhuis en andere zorgverleners in de regio. Zo worden onnodige controles en opnames voorkomen en komen bedden sneller vrij. Eerder dit jaar is Luscii samengegaan met OMRON Healthcare om nog meer schaalgrootte te bereiken.

Digitalisering voorbereiding

Ook bij het voorbereiden van patiënten op een poli-afspraak of andere medische ingreep in een ziekenhuis worden digitale vragenlijsten steeds vaker ingezet. Patiënten vullen (ruim) voorafgaand aan de afspraak de vragenlijst in, zodat zowel zijzelf als artsen en verpleegkundigen zich beter kunnen voorbereiden. Dat zorgt onder er andere voor dat tijdens de afspraak zelf meer tijd is om samen tot de beste zorg te komen.

Eerder dit jaar werd op de MDL-afdeling van het Haga-Ziekenhuis besloten de voorbereidingsafspraak die doorgaans op de poli gehouden werd, te vervangen door vragenlijsten en korte filmpjes die patiënten thuis invullen en bekijken. Dat zorgt in het ziekenhuis voor een forse tijdsbesparing omdat er (veel) minder poli-bezoeken ingepland hoeven te worden.