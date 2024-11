Door beeldbellen sneller psychische hulp op de SEH

De Spoedeisende hulp en de afdeling Psychiatrie van Isala zijn gestart met een pilot waarbij spoedpatiënten het eerste contact krijgen met de psychiater via beeldbellen. Dit gaat dan om spoedpatiënten die buiten kantooruren psychische zorg nodig hebben én in het ziekenhuis worden opgenomen. Een groot voordeel van deze werkwijze is dat de patiënt sneller de juiste hulp krijgt.

Niet elke psychiater woont om de hoek en kan buiten kantooruren even snel op de SEH aanwezig zijn. Daardoor moeten patiënten soms te lang wachten op psychische hulp. Bovendien kan de doorstroming op de vaak drukke afdeling hierdoor vertragen. De SEH-artsen en psychiaters van Isala besloten met elkaar te bekijken hoe ze dit kunnen verbeteren.

Beveiligde omgeving

Psychiater Cherryl van Alst vertelt dat ze tijdens de coronaperiode veel consulten op afstand hebben gedaan via beeldbellen. Dat verliep goed en daarom reden om dit ook voor bepaalde groepen patiënten op de SEH te proberen. Van Alst heeft samen met spoedeisende hulp-arts Gert-Jan Mauritz onderzocht welk systeem het meest geschikt is voor hulp op afstand. Daarbij was patiëntveiligheid een belangrijk aandachtspunt voor de werkgroep die het idee verder ging uitwerken.

“De BeterDichtbij-app wordt in Isala al door verschillende afdelingen en voor verschillende toepassingen gebruikt. Beeldbellen in een beveiligde omgeving is één van de functionaliteiten”, legt Mauritz uit. Voordat de pilot daadwerkelijk kon starten, zijn alle risico’s in kaart gebracht. Eén van de criteria voor het laten meedoen van een patiënt aan de pilot, is dat diegene sowieso wordt opgenomen in het ziekenhuis. Reden daarvoor is dat de patiënt dan alsnog de volgende dag live kan worden beoordeeld. Ook kan dan worden getoetst of nog steeds hetzelfde beeld kan worden gezien van de patiënt als de dag ervoor tijdens het consult op afstand.

Werkwijze

Wanneer een spoedpatiënt psychische hulp nodig heeft en in aanmerking komt voor een consult op afstand, neemt de SEH-arts of verpleegkundige contact op met de dienstdoende psychiater. De SEH heeft een tablet ter beschikking waarmee vervolgens het beeldbellen kan plaatsvinden. Tijdens dit consult wordt beoordeeld of de patiënt veilig kan worden opgenomen. Ook wordt bekeken hoe hoog het suïciderisico is en welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de psychiater alsnog langskomt voor een live-beoordeling, als de SEH-arts bijvoorbeeld aangeeft dat hij de situatie niet vertrouwt.

Eerder ruimte op SEH

Mauritz vertelt dat normaal gesproken een patiënt ongeveer drie of vier uur op de SEH-afdeling verblijft. Met behulp van de psychische zorg op afstand kunnen ze iemand vaak binnen een uur helpen en kan hij daarna worden opgenomen in het ziekenhuis. Fijn voor de patiënt, want die kan dan bijvoorbeeld gaan slapen. En voor de doorstroming op de SEH is het ook positief. Het kan betekenen dat ze eerder ruimte hebben voor een andere patiënt die spoedzorg nodig heeft.

Zover Mauritz weet is de SEH in Isala de eerste SEH in Nederland die deze psychische hulp op afstand op deze manier uitprobeert. “We hebben twee aio’s die zich bezighouden met het onderzoek, dat aan deze pilot is gekoppeld. Die kijken onder meer naar patiënttevredenheid, de doorlooptijd en de kwaliteit van de psychiatrische beoordeling. Inmiddels is een aantal patiënten op deze manier geholpen en die waren tevreden”, zegt Mauritz.

Evaluatie

Eind november willen ze de eerste resultaten bespreken en bekijken of ze kunnen doorgaan met de nieuwe werkwijze. Na 4 maanden hopen ze dan de officiële onderzoeksresultaten te kunnen delen. Hij is bovendien tevreden met de pilot omdat er iets wordt gedaan met al bestaande technologie die goed blijkt te zijn: “Ik soms jammer vind is dat we ons blindstaren op de nieuwste technologieën, terwijl er al zoveel goede toepassingen zijn die we nog niet ten volste benutten”

De BeterDichtbij-app wordt in steeds meer ziekenhuizen ingezet. Zo kunnen sinds de zomer kankerpatiënten in het Nijmeegse Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) gebruikmaken van de BeterDichtbij-app. Hiermee wordt de communicatie tussen patiënten en zorgverleners verbeterd en de voorlichting toegankelijker gemaakt voor verschillende groepen patiënten. De afdeling oncologie treedt zo in de voetsporen van de polikliniek longziekten, waar de app inmiddels succesvol en naar tevredenheid wordt gebruikt.